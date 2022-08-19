Высказывания о наступлении на Херсон были политическими, но имели смысл, – эксперт

Украинцев нужно поддерживать и объяснять последовательность выполнения боевых задач. Освобождение юга Украины важно для ВСУ в обзорной перспективе, сказал в интервью Фокусу военный эксперт Сергей Грабский.

Заявления украинских властей о планах наступления на Херсон имеют под собой ряд оснований – юг важен ВСУ в обзорной перспективе. Об этом сказал в интервью Фокусу военный эксперт Сергей Грабский.

"Нужно понимать, что есть политические заявления и реальное положение дел… Вы ведь не слышали, чтобы я говорил, что наступление начнется завтра? Об этом не говорил генерал Валерий Залужный или кто-нибудь из военных. Народ надо поддерживать, народу нужно объяснять, что мы должны делать, и какова последовательность выполнения этих задач. Те, кто говорил, что планируется наступление на Херсон, не могли навредить, потому что это абсолютно очевидный факт – юг для нас важен в обзорной перспективе. Даже скажу больше – после того, как мы начали получать вооружение и боевую технику с Запада", – отмечает Грабский.

Эксперт обращает внимание, что еще несколько месяцев назад Украина рассматривала юг как второстепенное направление. Там было сосредоточено немного войск, там велись тактические боевые действия, с целью удержания ситуации.

"С получением боевой техники и вооружения мы поняли, но и противник осознал важность юга как стратегического направления для дальнейшего продолжения войны в Украине. Я также заявлял и объяснял, как должно продолжаться контрнаступление, но не отмечал, что это произойдет через полтора месяца", – говорит он.

Подробнее о положении на фронтах российско-украинской войны и перспективах обеих воюющих сторон читайте в интервью Сергея Грабского Фокусу.

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