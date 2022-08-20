Крым — украинская земля: хакеры взломали крымское телевидение (видео)

Жителям оккупированного полуострова показали ролик, в котором напомнили, что Крым принадлежит Украине. Такой подарок активисты подготовили ко дню государственного флага Российской Федерации.

Украинские хакеры взломали крымское телевидение, разместив патриотический ролик. Об этом сообщило в "Твиттере" сообщество "ІнфоВійська України". В ролике "Крым — украинская земля" приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского обращенные к россиянам, захватившим Крым, о том, что на крымской земле им не будет спокойно.

Примечательно, что акция неизвестных активистов прошла 20 августа — в день государственного флага Российской Федерации.

В последнее время такие случаи происходят все чаще. 13 августа неизвестные хакеры взломали кабельное ТВ в Алтайском крае России, показав информацию о потерях оккупантов в войне против Украины. Ролик появился на экранах телевизоров как раз в тот момент, когда началась трансляция выступления президента РФ Владимира Путина.

За несколько дней до этого украинские хакеры взломали российский сервис для просмотра телевизионных каналов Pager TV. Пользователям сервиса показали ролики о том, что война вскоре придет в Россию, и показали им кадры с пленными солдатами ВС РФ, погибшими людьми и разрушениями, вызванными боевыми действиями.

Днем 8 июня хакеры взломали российскую радиостанцию "Коммерсантъ FM". В эфире зазвучали гимн Украины, "Червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка и Pink Floyd, а также песня группы "Ногу свело" "Нам не нужна война".