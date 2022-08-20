Крим — українська земля: хакери зламали кримське телебачення (відео)

Жителям окупованого півострова показали ролик, у якому нагадали, що Крим належить Україні. Такий подарунок активісти підготували до Дня державного прапора Російської Федерації.

Українські хакери зламали кримське телебачення, розмістивши патріотичний ролик. Про це повідомила у "Твіттері" спільнота "ІнфоВійська України". У ролику "Крим — українська земля" наводяться слова президента України Володимира Зеленського, звернені до росіян, які захопили Крим, про те, що на кримській землі їм не буде спокійно.

Примітно, що акція невідомих активістів відбулася 20 серпня — у день державного прапора Російської Федерації.

Останнім часом такі випадки трапляються все частіше. 13 серпня невідомі хакери зламали кабельне ТБ в Алтайському краї Росії, показавши інформацію про втрати окупантів у війні проти України. Ролик з'явився на екранах телевізорів якраз у той момент, коли розпочалася трансляція виступу президента РФ Володимира Путіна.

За кілька днів до того українські хакери зламали російський сервіс для перегляду телевізійних каналів Pager TV. Користувачам сервісу показали ролики про те, що війна незабаром прийде до Росії, і показали їм кадри з полоненими солдатами ЗС РФ, загиблими людьми та руйнуваннями, спричиненими бойовими діями.

Вдень 8 червня хакери зламали російську радіостанцію "Комерсант FM". В ефірі зазвучали гімн України, "Червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка та Pink Floyd, а також пісня гурту "Ногу звело" "Нам не потрібна війна".