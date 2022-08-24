Журналист разыграл россиян в Tik-Tok вопросом о "бомбежках" Крыма: украинцы юмор не оценили

Алексей Гордеев решил разыграть украинцев во время полномасштабной войны. От лица россиянина он спрашивал, как остаться живым во время "бомбежек полуострова украинскими военными", но шутку поняли не все.

Украинский журналист Алексей Гордеев записал в Tik-Tok обращение от имени жителя России, живущего в оккупированном Крыму и получил много негативных комментариев от соотечественников.

Гордеев просил дать советы, как сохранить жизнь себе и детям во время "бомбежек полуострова Вооруженными силами Украины (ВСУ)".

"ВСУ все чаще атакуют военные объекты России в Крыму. В этом кратком видео рассказываю, что делать каждому крымскому россиянину в этой ситуации", – пописал он обращение.

[ + – ] Алексей Гордеев порекомандовал россиянам выезжать из Крыма

"Нужно срочно уезжать, продавать имущество, увольняться с работы. Нужно уезжать из Крыма", – заключает он.

"ВСУ бомбят Крым" – Гордеев признался в розыгрыше

Позже Александр Гордеев рассказал, что записал ролик ради эксперимента и розыгрыша.

"В один из первых дней, когда ВСУ всех удивили успешными атаками на российские войска в Крыму, я решил немного поИПСОшить и записать ролик будто бы от имени российского крымчанина. То, что это розыгрыш, понимал примерно каждый 300-й корреспондент", – пояснил он.

Россияне успокаивали его и советовали не смотреть украинские новости. Украинские пользователи реагировали гневно. Комментаторы, по его словам, не обратили внимание на его TikTok-ник и на предыдущий контент автора.

"Вывод: украинская аудитория очень подвержена wishful thinking и легко поддается информационным манипуляциям. Так что любому российскому ИПСОшнику будет несложно обмануть таких комментаторов, которые не смотрят ни на источник информации, ни на контентный фон", – заключил он.

В комментариях к посту большинство одобрили эксперимент, но были и те, кто не поверил в намерения Гордеева.

Отметим, что во временно оккупированном Крыму с 9 августа было минимум 27 взрывов. "Хлопки" доносились с аэродромов и складов с боеприпасами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Крымской платформы 23 августе подчеркнул необходимость возврата Крыма в Украину. Турция считает оккупацию Крыма незаконной и неконституционной.

Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал переход полномасштабной войны с Россией на Крым.