Журналіст розіграв росіян у Tik-Tok питанням про "бомбардування" Криму: українці гумор не оцінили

Олексій Гордєєв вирішив розіграти українців під час повномасштабної війни. Від імені росіянина він питав, як залишитися живим під час "бомбардування півострова українськими військовими", але жарт зрозуміли не всі.

Український журналіст Олексій Гордєєв записав у Tik-Tok звернення від імені росіянина, який живе в окупованому Криму і отримав багато негативних коментарів від співвітчизників.

Гордєєв просив дати поради, як зберегти життя собі та дітям під час "бомбардувань півострова Збройними силами України (ЗСУ)".

"ЗСУ все частіше атакують військові об'єкти Росії в Криму. У цьому короткому відео розповідаю, що робити кожному кримському росіянину в цій ситуації", — сказав він.

[ + – ] Олексій Гордєєв порекомандував росіянам виїжджати з Криму

"Потрібно терміново їхати, продавати майно, звільнятися з роботи. Потрібно їхати з Криму", — робить висновок він.

"ЗСУ бомблять Крим" — Гордєєв зізнався у розіграші

Пізніше Олександр Гордєєв розповів, що записав ролик заради експерименту та розіграшу.

"В один із перших днів, коли ЗСУ всіх здивували успішними атаками на російські війська в Криму, я вирішив трохи поІПСОшити і записати ролик нібито від імені російського кримчанина. Те, що це розіграш, розумів приблизно кожен 300-й дописувач", — пояснив він.

Росіяни заспокоювали його і радили не дивитися українські новини. Українські користувачі гнівно реагували. Коментатори, за його словами, не звернули увагу на його TikTok-нік і на попередній контент автора.

"Висновок: українська аудиторія дуже схильна до wishful thinking і легко піддається інформаційним маніпуляціям. Тож будь-якому російському ІПСОшнику буде нескладно обдурити таких коментаторів, які не дивляться ні на джерело інформації, ні на контентне тло", — підсумував він.

У коментарях до посту більшість схвалили експеримент, але були й ті, хто не повірив у наміри Гордєєва.

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Криму з 9 серпня було щонайменше 27 вибухів. "Хлопки" долинали з аеродромів та складів з боєприпасами.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на саміті Кримської платформи 23 серпня підкреслив необхідність повернення Криму в Україну. Туреччина вважає окупацію Криму незаконною та неконституційною.

Президент Франції Емманюель Макрон констатував перехід повномасштабної війни з Росією на Крим.