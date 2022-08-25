"Зло не сломает любовь": боец ВСУ сделал предложение девушке в прямом эфире (видео)

Военный Юрий Герун признался, что его "обстреляла диверсионно-разведывательная группа амуров". В студию телеканала вынесли кольцо и цветы, ведущая сказала "Да".

Украинский военный Юрий Герун вышел в прямой эфир телеканала ТРК "Первый Западный" и сделал предложение ведущей Марине Питыляк. Момент признания попал на видео.

"Ведущая каждый день готовит журналистские сюжеты и выходит в прямые эфиры. Сегодняшний стал для нее особенным", – сообщил телеканал.

"Сегодня меня обстреляла диверсионно-разведывательная группа амуров и попала мне прямо в сердце", – начал он признание.

Далее около 5 минут военный говорил девушке комплименты и рассказывал о своей любви. В студию телеканала вынесли кольцо и цветы, а ведущая сказала "Да".

Коллеги поздравили Марину Питыляк со счастливым событием.

"100 Да! И верю, что скоро будет и 100 поцелуев! Особенный мой Юрий Герун, как всегда, особенно трепетно, небанально и так любяще. Тройной мой праздник – День независимости, День зависимости от твоей безграничной любви, и День рождения моего ТРК "Первый Западный". Какие времена, такие и признания. Впрочем, ни 7 воздушных тревог, никакое зло не способны сломать нашу светлую любовь. Мечтаю о твоем победном возвращении и об объятиях вживую", – написала журналистка после эфира в Facebook.

До военной службы Юрий Герун работал журналистом на разных львовских телеканалах. По его словам, он познакомился с журналисткой на юридическом форуме.

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