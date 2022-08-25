"Зло не зламає кохання": боєць ЗСУ зробив пропозицію дівчині у прямому ефірі (відео)

Військовий Юрій Герун зізнався, що його "обстріляла диверсійно-розвідувальна група амурів". У студію телеканалу винесли каблучку і квіти. Ведуча сказала "Так".

Український військовий Юрій Герун вийшов у прямий ефір телеканалу ТРК "Перший Західний" і зробив пропозицію провідній Марині Пітиляк. Момент зізнання потрапив на відео.

"Ведуча щодня готує журналістські сюжети та виходить у прямі ефіри. Сьогоднішній став для неї особливим", — повідомив телеканал.

"Сьогодні мене обстріляла диверсійно-розвідувальна група амурів і поцілила мені прямо в серце", — почав він зізнання.

Далі близько 5 хвилин військовий говорив дівчині компліменти і розповідав про своє кохання. У студію телеканалу винесли каблучку і квіти, а ведуча сказала "Так".

Колеги привітали Марину Пітиляк із щасливою подією.

"100 Так! І вірю, що скоро буде і 100 поцілунків! Особливий мій Юрій Герун, як завжди, особливо трепетно, небанально і так любляче. Потрійне моє свято — День незалежності, День залежності від твого безмежного кохання, і День народження мого ТРК "Перший Західний". Які часи, такі і зізнання. Втім, ні 7 повітряних тривог, жодне зло не здатні зламати наше світле кохання. Мрію про твоє переможне повернення і про обійми наживо", — написала журналістка після ефіру у Facebook.

До воєнної служби Юрій Герун працював журналістом на різних львівських телеканалах. За його словами, він познайомився із журналісткою на юридичному форумі.

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