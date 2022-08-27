Продал квартиру и дачу: пенсионер из Сум передал $35 000 на помощь ВСУ (видео)

После смерти жены и сына сумчанин решил, что деньги военным нужнее, а ему хватит на жизнь одной пенсии.

Пенсионер из Сум Николай Иванович пожертвовал Вооруженным силам Украины $35 000. Об этом в Telegram сообщило сумское СМИ "Цукр".

85-летний мужчина всю жизнь провел в Сумах и 46 лет посвятил работе на местном машиностроительном заводе имени Фрунзе. Летом 2022 года умерла его жена, а незадолго до этого — сын. После этого Николай решил продать свою квартиру и дачу, а вырученные деньги отправить в поддержку украинской армии.

Сумчанин попросил племянницу найти волонтерский фонд, которому можно было довериться, и выбор пал на общественную организацию "Сумы". Недавно он подписал все необходимые документы и передал деньги волонтерам. Мужчина утверждает, что пенсии, полученной после работы на заводе, ему вполне хватает на жизнь. Как рассказали представители фонда, сейчас они консультируются с военными, как именно потратить $35 тысяч — это будет отдельная целевая покупка на нужды армии, отчет по которой представят в соцсетях.

Ранее писали, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал ВСУ рекордные $10 млн. Как известно, знаменитость имеет украинские корни — его бабушка жила в Одессе.

Сообщали также, что рэпер Скриптонит пожертвовал $20 тысяч на помощь украинцам. Казахский артист, настоящее имя которого Адиль Жалелов, передал деньг в благотворительный фонд Марии Ефросининой "Фонд Маша", их потратят на лекарства для детей и взрослых.

Недавно фонд Сергея Притулы купил для Украины спутник на деньги от пожертвований. Аппарат ICEYE за 600 млн грн будет следить за ситуацией с орбиты и предоставит военным снимки высокого качества.