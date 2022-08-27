Продав квартиру й дачу: пенсіонер із Сум передав $35 000 на допомогу ЗСУ (відео)

Після смерті дружини та сина сумчанин вирішив, що гроші військовим потрібніші, а йому вистачить на життя однієї пенсії.

Пенсіонер із Сум Микола Іванович пожертвував Збройним Силам України $35 000. Про це в Telegram повідомило сумське ЗМІ "Цукр".

85-річний чоловік усе життя провів у Сумах і 46 років присвятив роботі на місцевому машинобудівному заводі імені Фрунзе. Влітку 2022 року померла його дружина, а незадовго до цього — син. Після цього Микола вирішив продати свою квартиру й дачу, а виручені гроші відправити на підтримку української армії.

Сумчанин попросив племінницю знайти волонтерський фонд, якому можна було б довіритися, і вибір ліг на громадську організацію "Суми". Нещодавно він підписав усі необхідні документи й передав гроші волонтерам. Чоловік стверджує, що пенсії, одержаної після роботи на заводі, йому цілком вистачає на життя. Як розповіли представники фонду, зараз вони консультуються з військовими, як саме витратити $35 тисяч — це буде окрема цільова покупка на потреби армії, звіт щодо якої представлять у соцмережах.

Раніше писали, що голлівудський актор Леонардо Ді Капріо пожертвував ЗСУ рекордні $10 млн. Як відомо, знаменитість має українське коріння — його бабуся жила в Одесі.

Повідомляли також, що репер Скриптоніт пожертвував 20 тисяч доларів на допомогу українцям. Казахський артист, справжнє ім'я якого Аділь Жалелов, передав гроші в благодійний фонд Марії Єфросиніної "Фонд Маша", їх витратить на ліки для дітей і дорослих.

Нещодавно фонд Сергія Притули купив для України супутник на гроші від пожертвувань. Апарат ICEYE за 600 млн грн стежитиме за ситуацією з орбіти й надасть військовим знімки високої якості.