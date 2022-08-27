Моряков будут выпускать из Украины, но при одном условии, – Шмыгаль

В мировом торговом судоходстве задействованы более 100 тысяч украинцев, которые приносят деньги в бюджет.

Украинские моряки, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на кораблях, смогут выезжать из страны для оправки в рейсы, получив соответствующее разрешение в территориальном центре комплектования (военкомате), сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров.

Кроме того, выпускать из Украину будут и студентов и курсантов учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

"Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", – заявил глава правительства.

Решение о запрете мужчинам в возрсте от 18 до 60 лет покидать территорию Украины во время действия режима военного положения было принято с началом полномасштабной войны. Его неоднократно пытались оспорить, создавая петиции, которые быстро набирали необходимое количество голосов, однако власти не намерены отступать. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что запрет на выезд мужчинам не будет снять в ближайшее время. Вопрос даже смягчения запрета в парламенте не решен.

На сегодня право на выезд имеют несколько категорий мужчин:

забронированные лица (право на бронирование работников имеют госорганы и коммерческие предприятия — поставщики ВСУ);

лица с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;

родители троих и более детей до 18 лет;

те, кто самостоятельно воспитывает детей до 18 лет;

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет;

занятые уходом за больным родственником;

народные депутаты;

работники органов военного управления;

студенты иностранных учебных учреждений;

работники ВУЗов с ученым званием или степенью;

те, чьи близкие погибли в ходе АТО и др.

Напомним, на пункте пропуска "Шегини" задержалии украинца, который пытался выехать из страны, предоставив поддельные документы на двоих детей. Мужчина, являющийся родителем одного ребенка, решил "докупить" еще два документа за 120 тысяч гривен, чтобы отправиться за границу под видом многодетного отца.