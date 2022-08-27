Моряків випускатимуть із України, але за однієї умови — Шмигаль

У світовому торговельному судноплавстві задіяно понад 100 тисяч українців, які приносять гроші в бюджет.

Українські моряки, які є членами екіпажів морських і річкових суден і продовжують працювати на кораблях, зможуть виїжджати з країни для відправлення в рейси, отримавши відповідний дозвіл у територіальному центрі комплектування (військкоматі), повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів.

Крім того, випускатимуть із України й студентів і курсантів навчальних закладів, які мають пройти практичну підготовку на судні.

"Україна — один із світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює понад 100 тисяч українців. Таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків і збільшити надходження в бюджет", — заявив глава уряду.

Рішення про заборону чоловікам у віці від 18 до 60 років залишати територію України під час дії режиму воєнного стану ухвалили з початком повномасштабної війни. Його неодноразово намагалися оскаржити, створюючи петиції, які швидко набирали необхідну кількість голосів, проте влада не має наміру відступати. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що заборону на виїзд чоловікам не знімуть найближчим часом. Питання навіть пом'якшення заборони в парламенті не вирішене.

На сьогодні право на виїзд мають кілька категорій чоловіків:

заброньовані особи (право на бронювання працівників мають держоргани та комерційні підприємства – постачальники ЗСУ);

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

ті, хто самостійно виховує дітей віком до 18 років;

ті, хто виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років;

зайняті доглядом за хворим родичем;

народні депутати;

працівники органів військового управління;

студенти іноземних навчальних закладів;

працівники ЗВО зі вченим званням або ступенем;

ті, чиї близькі загинули під час АТО, й ін.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Шегині" затримали українця, який намагався виїхати з країни, надавши підроблені документи на двох дітей. Чоловік, який є батьком однієї дитини, вирішив "докупити" ще два документи за 120 тисяч гривень, щоби вирушити за кордон під виглядом багатодітного батька.