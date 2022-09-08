Похолодание, ветер и заморозки в Киеве: синоптики дали прогноз погоды на 10-11 сентября

На протяжении двух выходных дней гостей и жителей Киева ожидают дожди и низкие температуры воздуха.

В эти выходные (10-11 сентября) в Киеве ожидается существенное ухудшение погоды: жителей и гостей столицы ожидают шквальный ветер и дождь. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей личной странице в Фейсбуке.

"Осложнение погоды ожидается в субботу-воскресенье в западных, северных, центральных областях Украины: дожди, холодно и ветрено". — написала синоптик.

Согласно прогнозам Диденко, 10 — 11 сентября в Киеве ожидаются дождь (местами — сильный), порывы юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду и понижение температуры воздуха до +10…+13 градусов.

Прогноз погоды на выходные от "Укргидрометцентра"

Прогноз об ухудшении погоды в Киеве на выходные 10 — 11 сентября дали и в Украинском гидрометеорологическом центре.

Синоптики предупредили, что в связи с перемещением атмосферного фронта и образованием активного циклона в северных областях Украины пройдут значительные дожди, местами ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с. В этих регионах на 10 — 11 сентября вводится "желтый" уровень опасности.

В результате длительного периода дождливой погоды общее количество осадков ожидается близким к месячной норме (в пределах 30-70 мм).

Какой будет погода в Киеве 10 сентября

В субботу, 10 сентября, в Киеве ночью без осадков. Днем ожидаются дожди. Ветер — юго-восточный с порывами 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +7…+9 градусов Цельсия. Днем ртутны столбик поднимется к отметке +13…+15 градусов.

Кроме того, сильные дожди на протяжении суток ожидаются во всех северных и западных регионах Украины. А в Закарпатской области в этот день существуют риски схождения селевых потоков. Поэтому в этом регионе будет объявлен "оранжевый" уровень опасности.

[ + – ] Погодная карта Украины на 10 сентября

Прогноз погоды в Киеве 11 сентября

В воскресенье, 11 сентября, погодные условия в столице не улучшатся. Ночь и на протяжении всего дня в Киеве ожидаются дожди. Ночью ртутный столбик покажет +10…+12 градусов Цельсия, а днем потеплеет и термометр покажет +14…+16 градусов. Ветер — юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.

[ + – ] Прогноз погоды на воскресенье, 11 сентября

Похолодание в Украине: как уберечь здоровье

Во время резкого похолодания — такого, которое прогнозируют украинцам на выходные 10 и 11 сентября — синоптики рекомендуют следовать простым правилам, помогающим сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

Во-первых, необходимо позаботиться о сохранении тепла дома. Постельные принадлежности — одеяла, подушки, пледы — следует сменить на более теплые. Для посещения улицы выбрать теплые варианты одежды. А дома лучше одеться в флисовые костюмы, помогающие сохранить тепло, и вязаные носки.

Особенно внимательным к своему самочувствию должны быть в этот период люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как у них может ухудшиться самочувствие.

Напомним, 5 сентября, Киев накрыл сильный смог, из-за чего в разных районах столицы ощущается резкий запах гари. КГГА призвала жителей города закрыть в квартирах окна и без лишней необходимости не выходить на улицу.

Также Фокус писал о том, когда ждать похолодание в Украине. Синоптики прогнозируют, что на смену жаре в страну зайдет прохладная погода с обильными осадками, на фоне которых температура воздуха в отдельных регионах ночью снизится до +5…+8 градусов.