Похолодання, вітер і заморозки в Києві: синоптики дали прогноз погоди на 10-11 вересня

Протягом двох вихідних днів на гостей і мешканців Києва очікують дощі та низькі температури повітря.

Цими вихідними (10-11 вересня) в Києві очікується суттєве погіршення погоди: мешканців і гостей столиці очікують шквальний вітер і дощ. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй особистій сторінці у фейсбуці.

"Ускладнення погоди очікують у суботу-неділю в західних, північних, центральних областях України: дощі, холодно та вітряно", — написала синоптикиня.

Згідно з прогнозами Діденко, 10-11 вересня в Києві очікуються дощ (місцями — сильний), пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду та зниження температури повітря до +10…+13 градусів.

Прогноз погоди на вихідні від "Укргідрометцентру"

Прогноз про погіршення погоди в Києві на вихідні 10-11 вересня дали і в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики попередили, що у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту й утворенням активного циклону в північних областях України пройдуть значні дощі, місцями очікуються грози та пориви вітру 15-20 м/с. У цих регіонах на 10-11 вересня вводять "жовтий" рівень небезпеки.

Унаслідок тривалого періоду дощової погоди загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми (в межах 30-70 мм).

Якою буде погода в Києві 10 вересня

У суботу, 10 вересня, у Києві вночі без опадів. Удень очікуються дощі. Вітер — південно-східний із поривами 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +7…+9 градусів за Цельсієм. Удень ртутний стовпчик підніметься до позначки +13…+15 градусів.

Окрім того, сильні дощі протягом доби очікуються в усіх північних і західних регіонах України. А в Закарпатській області у цей день існують ризики сходження селевих потоків. Тому в цьому регіоні оголосять помаранчевий рівень небезпеки.

[ + – ] Погодна карта України на 10 вересня

Прогноз погоди в Києві 11 вересня

У неділю, 11 вересня, погодні умови в столиці не покращаться. Вночі та протягом усього дня в Києві очікуються дощі. Вночі ртутний стовпчик покаже +10…+12 градусів за Цельсієм, а вдень потеплішає, і термометр покаже +14…+16 градусів. Вітер — південно-західний із поривами 7-12 метрів за секунду.

[ + – ] Прогноз погоди на неділю, 11 вересня

Похолодання в Україні: як уберегти здоров'я

Під час різкого похолодання — такого, яке прогнозують українцям на вихідні 10 та 11 вересня, — синоптики рекомендують дотримуватися простих правил, які допомагають зберегти здоров'я та гарне самопочуття.

По-перше, потрібно подбати про збереження тепла будинку. Постільні речі — ковдри, подушки, пледи — слід змінити на тепліші. Для відвідування вулиці обрати теплі варіанти одягу. А вдома краще одягнутися у флісові костюми, що допомагають зберегти тепло, та в'язані шкарпетки.

Особливо уважними до свого самопочуття мають бути в цей період люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, тому що в них може погіршитися самопочуття.

Нагадаємо, 5 вересня, Київ накрив сильний смог, через що в різних районах столиці відчувається різкий запах гару. КМДА закликала мешканців міста зачинити у квартирах вікна та без зайвої необхідності не виходити на вулицю.

Також Фокус писав про те, коли чекати на похолодання в Україні. Синоптики прогнозують, що на зміну спеці в країну зайде прохолодна погода з опадами, на тлі яких температура повітря в окремих регіонах уночі знизиться до +5...+8 градусів.