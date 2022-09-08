Пропустили 40 фур без пошлины: львовским таможенникам объявили о подозрении (фото)

Два инспектора Львовской таможни фиксировали грузовые автомобили с бытовой техникой и другими товарами как пустые. Из-за их действий бюджет Украины потерял около 30 млн грн. Злоумышленников могут лишить свободы сроком до шести лет.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум инспекторам Львовской таможни, пропустившим через государственную границу Украины 40 грузовиков с бытовой техникой без уплаты пошлины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как стало известно, предприимчивые таможенники фиксировали грузовые автомобили с различными товарами как пустые.

В результате их действий в бюджет Украины не поступили таможенные пошлины на сумму около 30 млн грн.

[ + – ] На рабочем месте таможенников провели обыск.

Львовских инспекторов подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Злоумышленников, если их вина будет доказана, могут лишить свободы сроком до шести лет.

Пресс-служба ГБР уточняет, что родственник одного из подозреваемых находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины за причастность к контрабанде.

[ + – ] У подозреваемых изъяли мобильные телефоны и наличные деньги.

В настоящее время следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности. Дома и на рабочем месте у подозреваемых проведены обыски, у таможенников изъяли мобильные телефоны и наличные деньги.

ГБР подало ходатайство в суд об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об аресте имущества для компенсации нанесенного государству ущерба.

[ + – ] Обыск в домах и на рабочем месте подозреваемых.

Напомним, утром 8 сентября во Львове силовики пришли с обысками к волонтерам Святославу Литинскому и Назарию Островскому.

Позже стало известно, что полиция подозревает волонтеров в присвоении донатов, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины. По данным силовиков, мошенническую схему по присвоению донатов организовали трое человек. Для осуществления незаконной деятельности подозреваемые использовали маркировку общественных организаций, после чего продавали автомобили, которые предназначались для украинских военнослужащих.