Пропустили 40 фур без мита: львівським митникам оголосили про підозру (фото)

Двоє інспекторів Львівської митниці фіксували вантажні автомобілі з побутовою технікою та іншими товарами як порожні. Через їхні дії бюджет України втратив близько 30 млн грн. Зловмисників можуть позбавити волі на строк до шести років.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом інспекторам Львівської митниці, які пропустили через державний кордон України 40 вантажівок із побутовою технікою без сплати мита. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як стало відомо, заповзятливі митники фіксували вантажні автомобілі з різними товарами як порожні.

Внаслідок їх дій до бюджету України не надійшли мита на суму близько 30 млн грн.

[ + – ] На робочому місці митників провели обшук.

Львівських інспекторів підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Зловмисників, якщо їхню вину доведуть, можуть позбавити волі на строк до шести років.

Пресслужба ДБР уточнює, що родич одного з підозрюваних перебуває у списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України за причетність до контрабанди.

[ + – ] У підозрюваних вилучили мобільні телефони та готівку

Наразі слідчі встановлюють додаткові епізоди злочинної діяльності. Вдома та на робочому місці у підозрюваних проведено обшуки, в митників вилучили мобільні телефони та готівку.

ДБР подало клопотання до суду про обрання для підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання про арешт майна для компенсації завданих державі збитків.

[ + – ] Обшук у будинках та на робочому місці підозрюваних.

Нагадаємо, вранці, 8 вересня, у Львові силовики прийшли з обшуками до волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського.

Пізніше стало відомо, що поліція підозрює волонтерів у присвоєнні донатів, призначених для потреб Збройних Сил України. За даними силовиків, шахрайську схему із присвоєння донатів організували троє людей. Для незаконної діяльності підозрювані використовували маркування громадських організацій, після чого продавали автомобілі, які призначалися для українських військовослужбовців.