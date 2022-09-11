Запорожскую АЭС отключили от энергосети: ее переводят в холодное состояние

Последние три дня последний энергоблок ЗАЭС работал в режиме низкой мощности и обеспечивал только нужды атомной станции.

11 сентября в 3:41 утра 6-й энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосистемы. Сейчас специалисты проводят подготовку к переведению последнего энергоблока в холодное состояние. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

В сообщении "Энергоатома" говорится, что последние три дня 6-й энергоблок Запорожской АЭС работал в так называемом режиме острова. Это значит, что он работал на очень низком уровне мощности и обеспечивал только собственные нужды атомной электростанции. Эта ситуация возникла из-за постоянных обстрелов войсками РФ, в результате чего оказались поврежденными все линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Вечером, 10 сентября, работники станции смогли восстановить работоспособность одной из линий связи и обеспечение собственных нужд станции было налажено от энергосистемы Украины. Но в то же время специалисты приняли решение отключить 6-й энергоблок и перевести в безопасное холодное состояние.

Согласно сообщению "Энергоатома", если линии связи Заопрожской АЭС с энергосистемой Украины будут снова повреждены, то электропитание станция будет получать от дизельных генераторов. Но срок работы этих генераторов ограничен как техническими моментами, так и количеством имеющегося топлива.

"Энергоатом" пытается наладить поставки дополнительных объемов дизельного топлива на атомную электростанцию.

В государственной энергетической компании заявили, что аварии на Запорожской АЭС можно избежать, если прекратиться обстрелы российских войск линий связи станции с энергосистемой Украины. А главное нужно создать демилитаризированную зону вокруг станции.

Только в этом случае можно будет провести ремонт линий связи станции с энергосистемой нашей страны, что обеспечит возобновление безопасной работы Заопрожской АЭС, сказано в сообщении "Энергоатома".

Как уже писал Фокус, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, заявил, что российские войска захватили Запорожскую АЭС для того, чтобы наладить поставки электроэнергии в Крым. Они не оставляют попытки это сделать, но, по словам Подоляка, этот план обречен на провал.

Также Фокус писал о том, что ситуация на Запорожской АЭС только ухудшается и атомная электростанция работает в критическом режиме.

В то же время, как уже писал Фокус, МАГАТЭ призывают российских военных оставить территорию ЗАЭС, чтобы здесь можно было создать демилитаризированную зону.