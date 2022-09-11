Запорізьку АЕС відключили від енергомережі: її переводять у холодний стан

Останні три дні останній енергоблок ЗАЕС працював у режимі низької потужності та забезпечував лише потреби атомної станції.

11 вересня о 3:41 ранку 6-й енергоблок Запорізької АЕС відключили від енергосистеми. Наразі фахівці проводять підготовку до переведення останнього енергоблоку в холодний стан. Про це повідомляє пресслужба державної компанії "Енергоатом" у своєму Telegram-каналі.

У повідомленні "Енергоатому" йдеться, що останні три дні шостий енергоблок Запорізької АЕС працював у так званому режимі острова. Це означає, що він працював на дуже низькому рівні потужності та забезпечував лише власні потреби атомної електростанції. Ця ситуація виникла через постійні обстріли військами РФ, внаслідок чого опинилися пошкодженими всі лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України.

Увечері, 10 вересня, працівники станції змогли відновити працездатність однієї з ліній зв'язку та забезпечення власних потреб станції налагоджено від енергосистеми України. Але водночас фахівці вирішили відключити 6-й енергоблок та перевести у безпечний холодний стан.

Згідно з повідомленням "Енергоатому", якщо лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України знову пошкодять, то електроживлення станція отримуватиме від дизельних генераторів. Але термін роботи цих генераторів обмежений як технічними моментами, так і кількістю наявного палива.

"Енергоатом" намагається налагодити постачання додаткових обсягів дизельного палива на атомну електростанцію.

У державній енергетичній компанії заявили, що аварії на Запорізькій АЕС можна уникнути, якщо припиняться обстріли російських військ ліній зв'язку станції з енергосистемою України. А головне треба створити демілітаризовану зону навколо станції.

Тільки в цьому разі можна буде провести ремонт ліній зв'язку станції з енергосистемою нашої країни, що забезпечить поновлення безпечної роботи Запорізької АЕС, йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Як уже писав Фокус, Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента, заявив, що російські війська захопили Запорізьку АЕС для того, щоб налагодити постачання електроенергії до Криму. Вони не залишають спроби це зробити, але, за словами Подоляка, цей план приречений на провал.

Також Фокус писав про те, що ситуація на Запорізькій АЕС лише погіршується і атомна електростанція працює у критичному режимі.

Водночас, як уже писав Фокус, МАГАТЕ закликають російських військових залишити територію ЗАЕС, щоб тут можна було створити демілітаризовану зону.