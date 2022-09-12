Шмыгаль провел важное совещание по обстрелу ТЭЦ войсками РФ: что обсуждалось

Кабмин вместе с "Нафтогазом" и "Укрэнерго" создаст координационный штаб, чтобы быстрее ликвидировать последствия разрушений инфраструктуры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с рядом профильных министерств и представителями компании "Нафтогаз" на фоне вчерашнего обстрела Змиевской ТЭЦ российскими войсками. В ходе встречи было решено создать координационный штаб для быстрой ликвидации будущих подобных атак со стороны РФ. Об этом глава правительства сообщил в своем телеграм-канале в понедельник, 12 сентября.

"По поручению Президента Украины провел важное совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином и "Нафтогазом", — написал Шмыгаль.

По словам премьера, он поручил министру энергетики, министру развития громад и территорий совместно с "Нафтогазом" и "Укрэнерго" создать координационный штаб в рамках Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Ожидается, что штаб позволит оперативно справляться с последствиями разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры во время полномасштабной войны против РФ.

Также Шмыгаль поручил Минрегиону, Минфину и Харьковской областной военной администрации к ближайшему заседанию Кабинета министров проработать вопрос о выделении из резервного фонда 400 млн грн на восстановление поврежденных объектов и помощь деоккупированным территориям.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сегодня сообщил, что без света в результате обстрелов со стороны противника остаются почти 17 тысяч домов на территории трех областей. При ракетном ударе погибли четыре энергетика, еще трое получили ранения.

Также Фокус анализировал, какие возможны последствия будущих ударов российских войск по объектам критической инфраструктуры Украины.