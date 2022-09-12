Шмигаль провів важливу нараду щодо обстрілу ТЕЦ військами РФ: що обговорювали

Кабмін разом із "Нафтогазом" та "Укренерго" створить координаційний штаб, щоб швидше ліквідувати наслідки руйнувань інфраструктури.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з низкою профільних міністерств та представниками компанії "Нафтогаз" на тлі вчорашнього обстрілу Зміївської ТЕЦ російськими військами. Під час зустрічі вирішили створити координаційний штаб для швидкої ліквідації майбутніх атак з боку РФ. Про це глава уряду повідомив у своєму телеграм-каналі у понеділок, 12 вересня.

"За дорученням Президента України провів важливу нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном та "Нафтогазом", — написав Шмигаль.

За словами прем'єра, він доручив міністру енергетики, міністру розвитку громад та територій спільно з "Нафтогазом" та "Укренерго" створити координаційний штаб у межах Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Очікується, що штаб дозволить оперативно впоратися з наслідками руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури під час повномасштабної війни проти РФ.

Також Шмигаль доручив Мінрегіону, Мінфіну та Харківській обласній військовій адміністрації до найближчого засідання Кабінету міністрів опрацювати питання щодо виділення з резервного фонду 400 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів та допомогу деокупованим територіям.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко сьогодні повідомив, що без світла внаслідок обстрілів із боку супротивника залишаються майже 17 тисяч будинків на території трьох областей. Через ракетний удар загинули чотири енергетики, ще троє отримали поранення.

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