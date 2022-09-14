На Запорожской АЭС восстановили три резервные линии электропередач, — МАГАТЭ

Одна линия 750/330 кВ обеспечивает ЗАЭС внешней электроэнергией, необходимой для безопасной работы станции. Две другие, 330 кВ и 150 кВ, находятся в резерве.

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Украинские инженеры на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановили все три жизненно необходимых для станции линии электропередач, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что специалисты ЗАЭС 13 сентября восстановили третью резервную линию 150 киловольт (кВ), которая вновь стала доступна после ремонта распределительного пункта на близлежащей тепловой электростанции.

"Это означает, что за последние несколько дней были восстановлены все три резервные линии электропередачи к ЗАЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции", — говорится в сообщении.

Также известно, что в настоящее время линия 750/330 кВ обеспечивает ЗАЭС внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения и других важных узлов, обеспечивающих безопасность станции, а линии 330 кВ и 150 кВ находятся в резерве.

Тем временем, все шесть реакторов ЗАЭС пока находятся в режиме холодной остановки, хотя им по-прежнему требуется электроэнергия для поддержания режима безопасной работы.

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В МАГАТЭ также отметили, что в результате ремонта распределительного пункта жители Энергодара, где на прошлой неделе произошло полное отключение электроэнергии, снова получают электричество. Пока теплоэлектростанция не работает, ее распределительный пункт можно использовать для доступа к электроэнергии из украинской сети.

Рафаэль Гросси о безопасности на ЗАЭС

Директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что ситуация на Запорожской АЭС в контексте ядерной безопасности остается нестабильной. Хотя в последние дни ударов по станции не было, однако обстрелы в близлежащей местности продолжаются.

Все четыре главные внешние линии электропередач ЗАЭС, отметил Гросси, вышли из строя, и в настоящее время она не обеспечивает электроэнергией домашние хозяйства, заводы и другие предприятия. В связи с этим МАГАТЭ направила в Украину вторую крупную партию помощи, которая включает средства радиационного контроля и индивидуальной защиты. Помощь предоставлена Венгрией, Румынией и Испанией.

Напомним, 12 сентября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что представители Украины и РФ участвуют в активных переговорах о прекращении боевых действий на Запорожской АЭС. По его словам есть признаки того, что стороны заинтересованы в заключении договоренностей.

11 сентября в 3:41 утра 6-й энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосистемы. До этого энергоблок работал в режиме низкой мощности и обеспечивал энергией, необходимой только для работы станции.