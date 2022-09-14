На Запорізькій АЕС відновили три резервні лінії електропередач, — МАГАТЕ

Одна лінія 750/330 кВ забезпечує ЗАЕС зовнішньою електроенергією, яка потрібна для безпечної роботи станції. Дві інші, 330 кВ та 150 кВ, перебувають у резерві.

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Українські інженери на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відновили всі три життєво необхідні станції лінії електропередач, повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що фахівці ЗАЕС 13 вересня відновили третю резервну лінію 150 кіловольт (кВ), яка знову стала доступною після ремонту розподільчого пункту на найближчій тепловій електростанції.

"Це означає, що за останні кілька днів було відновлено всі три резервні лінії електропередачі до ЗАЕС — найбільшої в Європі атомної електростанції", — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що нині лінія 750/330 кВ забезпечує ЗАЕС зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження й інших важливих вузлів, що забезпечують безпеку станції, а лінії 330 кВ та 150 кВ перебувають у резерві.

Водночас усі шість реакторів ЗАЕС поки що перебувають у режимі холодної зупинки, хоча їм, як і раніше, потрібна електроенергія для підтримки режиму безпечної роботи.

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У МАГАТЕ також зазначили, що внаслідок ремонту розподільчого пункту жителі Енергодара, де минулого тижня відбулося повне відключення електроенергії, знову одержують електрику. Поки теплоелектростанція не працює, її розподільний пункт можна використовувати для доступу до електроенергії з української мережі.

Рафаель Гроссі про безпеку на ЗАЕС

Директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що ситуація на Запорізькій АЕС у контексті ядерної безпеки залишається нестабільною. Хоча в останні дні ударів по станції не було, проте обстріл у довколишній місцевості триває.

Усі чотири головні зовнішні лінії електропередач ЗАЕС, зазначив Гроссі, вийшли з ладу, і нині вона не забезпечує електроенергією домашні господарства, заводи й інші підприємства. У зв'язку з цим МАГАТЕ направила в Україну другу велику партію допомоги, яка включає засоби радіаційного контролю та індивідуального захисту. Допомога надана Угорщиною, Румунією та Іспанією.

Нагадаємо, 12 вересня директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що представники України та РФ беруть участь в активних переговорах щодо припинення бойових дій на Запорізькій АЕС. За його словами, є ознаки того, що сторони зацікавлені в укладанні домовленостей.

11 вересня о 3:41 ранку 6-ий енергоблок Запорізької АЕС відключили від енергосистеми. До цього енергоблок працював у режимі низької потужності й забезпечував енергією, необхідною лише для роботи станції.