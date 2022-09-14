Массовое увольнение: назначенные "полицейские" в Херсоне уходят в отставку (фото)

Силовики, что сотрудничали с российскими оккупантами жалуются на ненадлежащие условия работы и недостаточное материальное обеспечение.

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Во временно оккупированном Херсоне сотрудники "полиции" которые были назначены россиянами начали массово уходить в отставку. В качестве аргументов они указывают тот факт, что руководство ведомств не способно обеспечить надлежащие условия для работы. Фото заявлений об увольнении опубликовало информационное агентство "Укринформ".

Источник агентства сообщает, что в последнее время на фоне активности Вооруженных сил Украины в Херсонской области в городе увеличилось количество рапортов об увольнении в "правоохранительных органах" Херсона.

В частности опубликовано фото заявления "заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России" Малиновского Р. А. Коллаборант указывает причину увольнения, которая связана с обострением ситуации в Херсонской области.

Отметим, что в июле 2022 Служба безопасности Украины опубликовала список сотрудников украинских правоохранительных органов, которые вступили в ряды "ГУ МВД России в Херсонской области". Среди них числится и Малиновский Р. А. в качестве "начальника отдела раскрытия преступлений против личности".

Еще один "полицейский" из оккупированной области просит вернуть его на предыдущее место работы в Санкт-Петербурге. Согласно рапорту, некий оперуполномоченный Меттус Д.А. просится обратно в Россию, поскольку в Херсоне его не обеспечили жильем и не предоставили должный уровень материального обеспечения.

Собеседник агентства добавил — на сегодняшний день в целом можно сказать, что главное желание российских военных и представителей силовых структур на временно оккупированных территориях заключается в том, чтобы поскорее уволиться и сбежать.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные власти больше не планируют ремонтировать поврежденные мосты в Херсонской области. По словам замглавы оккупационной администрации региона Кирилла Стремоусова, заниматься ремонтов мостов бессмысленно и нецелесообразно.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение и таким образом опроверг слухи о своей смерти в больнице. Свое молчание в инфопространстве он объяснил тем, что находился на попечении врачей и поправлял свое здоровье.