Масове звільнення: призначені "поліцейські" у Херсоні йдуть у відставку (фото)

Силовики, які співпрацювали з російськими окупантами, скаржаться на неналежні умови роботи та недостатнє матеріальне забезпечення.

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У тимчасово окупованому Херсоні співробітники "поліції", призначені росіянами, почали масово йти у відставку. Як аргументи, вони вказують на той факт, що керівництво відомств не здатне забезпечити належні умови для роботи. Фото заяв про звільнення опублікувало інформаційне агентство "Укрінформ".

Джерело агентства повідомляє, що останнім часом на тлі активності Збройних Сил України у Херсонській області в місті збільшилася кількість рапортів про звільнення у "правоохоронних органах" Херсона.

Зокрема, опубліковано фото заяви "заступника начальника управління карного розшуку ГУ МВС Росії" Малиновського Р. А. Колаборант вказує причину звільнення, яка пов'язана із загостренням ситуації в Херсонській області.

Зазначимо, що у липні 2022 року Служба безпеки України опублікувала список співробітників українських правоохоронних органів, які вступили до лав "ГУ МВС Росії в Херсонській області". Серед них числиться і Малиновський Р. А. як "начальник відділу розкриття злочинів проти особистості".

Ще один "поліцейський" з окупованої області просить повернути його на попереднє місце роботи в Санкт-Петербурзі. Згідно з рапортом, оперуповноважений Меттус Д.А. проситься назад у Росію, оскільки у Херсоні його не забезпечили житлом та не надали належного рівня матеріального забезпечення.

Співрозмовник агентства додав — на сьогодні загалом можна сказати, що головне бажання російських військових та представників силових структур на тимчасово окупованих територіях полягає у тому, щоб скоріше звільнитися та втекти.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада більше не планує ремонтувати пошкоджені мости в Херсонській області. За словами заступника голови окупаційної адміністрації регіону Кирила Стремоусова, займатися ремонтом мостів безглуздо і недоцільно.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо записав відеозвернення і так спростував чутки про свою смерть у лікарні. Своє мовчання в інфопросторі він пояснив тим, що перебував під опікою лікарів і покращував своє здоров'я.