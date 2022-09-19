Труханов предложил переместить памятник Екатерине в Одессе в "Парк имперского прошлого"

Мэр Одессы призвал сторонников сноса памятника принять участие в онлайн-консультациях касательно судьбы монумента и "не вымарывать историю".

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Часть памятников Одессы, такие как памятник Екатерине II, должен быть перемещен в "парковый комплекс имперского и советского прошлого", который необходимо создать в городе. Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Facebook в воскресенье, 18 сентября.

"Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы", — написал глава города, добавив, что историю "нужно переосмыслять, а не вымарывать".

Заявление Труханова было опубликовано накануне онлайн-консультаций властей с местными жителями касательно судьбы памятника Екатерине II в центре города, по итогам которых будут сформулированы основные позиции для голосования. Городской голова призвал одесситов, включая тех, кто выступает за снос памятника, "воспользоваться демократической процедурой", отметив, что противостояние между Украиной и Россией это также противостояние "прогресса против средневековья, демократии против диктатуры и вандализма".

"Я против того, чтобы подходить к своей истории избирательно. Вымарывание и забвение своего прошлого, в последствии приводят к фатальным ошибкам в будущем. Лучший пример – современная россия", — написал Труханов, добавив, что именно в РФ изменение истории привело к тому, что российский народ стал "официальным правопреемником фашизма".

Оригинальный памятник Екатерине II в Одессе установили в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко. Однако после прихода советской власти был демонтирован, а в 1965 году на этом месте установили памятник матросам броненосца "Потемкин". В 2007 году, во время реконструкции площади, там установили памятник основателям Одессы, среди которых и Екатерина II, уничтожившая Запорожскую сечь.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о памятнике российской императрице Екатерине II в Одессе, который просили заменить на монумент американскому порноактеру Билли Геррингтону. Глава государства заявил, что данный вопрос должны рассмотреть местные власти.

Также мы писали о том, как мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости поиска компромиссов с Кремлем для того, чтобы избежать эскалации войны с РФ, в частности, применения российской стороной ядерного оружия. Народный депутат Алексей Гончаренко обвинил городского голову в использовании нарративов Кремля.