Труханов запропонував перемістити пам'ятник Катерині в Одесі у "Парк імперського минулого"

Мер Одеси закликав прихильників знесення пам'ятника взяти участь в онлайн-консультаціях щодо долі монумента й "не викреслювати історію".

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Частина пам'яток Одеси, такі як пам'ятник Катерині II, має бути переміщена в "парковий комплекс імперського та радянського минулого", який необхідно створити в місті. Про це мер Одеси Геннадій Труханов написав у своєму Facebook у неділю, 18 вересня.

"Упевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси", — написав глава міста, додавши, що історію "треба переосмислювати, а не викреслювати".

Заява Труханова була опублікована напередодні онлайн-консультацій влади з місцевими жителями щодо долі пам'ятника Катерині II у центрі міста, за підсумками яких буде сформульовано основні позиції для голосування. Міський голова закликав одеситів, включаючи тих, хто виступає за знесення пам'ятника, "скористатися демократичною процедурою", зазначивши, що протистояння між Україною та Росією це також протистояння "прогресу проти середньовіччя, демократії проти диктатури та вандалізму".

"Я проти того, щоб підходити до своєї історії вибірково. Закреслення та забуття свого минулого згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому. Найкращий приклад — сучасна росія", — написав Труханов, додавши, що саме в РФ зміна історії призвела до того, що російський народ став "офіційним правонаступником фашизму".

Оригінальний пам'ятник Катерині II в Одесі встановили в 1900 році за проєктом архітектора Юрія Дмитренка. Однак після приходу радянської влади пам'ятник було демонтовано, а 1965 року на цьому місці встановили пам'ятник матросам броненосця "Потьомкін". 2007 року, під час реконструкції площі, там встановили пам'ятник засновникам Одеси, серед яких і Катерина II, яка знищила Запорізьку січ.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про пам'ятник російській імператриці Катерині II в Одесі, яку просили замінити на монумент американському порноактору Біллі Геррінгтону. Глава держави заявив, що це питання має розглянути місцева влада.

Також ми писали про те, як мер Одеси Геннадій Труханов заявив про необхідність пошуку компромісів із Кремлем для того, щоб уникнути ескалації війни з РФ, зокрема застосування російською стороною ядерної зброї. Народний депутат Олексій Гончаренко звинуватив міського голову у використанні наративів Кремля.