В Киеве Mercedes врезался в маршрутку, наполненную людьми: много пострадавших (видео)

В телеграм-каналах сообщают, что автомобиль врезался в автобус и загнал его в столб. На месте большое количество "скорых".

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В Киеве на Воздухофлотском проспекте произошла автомобильная авария с большим количеством пострадавших. По данным очевидцев, в районе Соломенского кладбища произошло столкновение Mercedes с маршруткой, в результате чего автобус врезался в столб. Инцидент произошел утром в понедельник, 19 сентября.

Очевидцы сообщили, что во время движения по Воздухофлотскому проспекту, перед ул. Антонова, Mercedes врезался в попутную маршрутку, которая была наполнена людьми, и загнал ее таким образом в столб. По словам авторов публикаций в местных телеграм-каналах, на месте происшествия большое количество машин скорой помощи, также на видео с места аварии можно увидеть много пострадавших, предположительно, пассажиров маршрутки.

Водитель Mercedes, как утверждают очевидцы, уехал спустя несколько минут после ДТП. Авторы публикаций допустили, что он мог уехать для того, чтобы отвезти одного из пострадавших в больницу.

Тем временем патрульная полиция Киева уточнила, что ДТП произошло на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенской, а движение осложнено в направлении Севастопольской площади. Других подробностей инцидента правоохранители пока не раскрыли.

Напомним, вечером 15 сентября во Львовской области на автотрассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло четыре человека, включая ребенка.

Также мы писали, что 15 сентября произошло ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства не пострадал, а вероятный виновник происшествия, по данным советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, "был под стимуляторами".