У Києві Mercedes врізався у маршрутку, наповнену людьми: багато постраждалих (відео)

У телеграм-каналах повідомляють, що автомобіль врізався в автобус і загнав його в стовп. На місці велика кількість "швидких".

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У Києві на Повітрофлотському проспекті сталася автомобільна аварія із великою кількістю постраждалих. За даними очевидців, у районі Солом'янського цвинтаря сталося зіткнення Mercedes із маршруткою, внаслідок чого автобус врізався у стовп. Інцидент стався вранці у понеділок, 19 вересня.

Очевидці повідомили, що під час руху по Повітрофлотському проспекту, перед вул. Антонова Mercedes врізався в маршрутку, повну людей, і загнав її так у стовп. За словами авторів публікацій у місцевих телеграм-каналах, на місці події велика кількість машин швидкої допомоги, також на відео з місця аварії можна побачити багато пасажирів маршрутки, які постраждали, імовірно.

Водій Mercedes, як стверджують очевидці, виїхав за кілька хвилин після ДТП. Автори публікацій припустили, що він міг виїхати, щоб відвезти одного з постраждалих до лікарні.

Тим часом патрульна поліція Києва уточнила, що ДТП сталася на перехресті Повітрофлотського проспекту та вулиці Преображенської, а рух ускладнений у напрямку Севастопольської площі. Інших подробиць інциденту правоохоронці наразі не розкрили.

Нагадаємо, увечері, 15 вересня, у Львівській області на автотрасі "Київ-Чоп" сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло четверо людей, включаючи дитину.

Також ми писали, що 15 вересня сталася ДТП за участю автомобіля президента України Володимира Зеленського. Глава держави не постраждав, а ймовірний винуватець події, за даними радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, був під стимуляторами.