В Киеве открылись три ресторана McDonald's: новое меню и формат работы

Курьеры и покупатели занимали очереди у McDonald's с утра. Цены на блюда по сравнению с довоенными выросли — за гамбургер придется отдать 49 гривен, а за чизбургер — 57 гривен.

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Первые 3 ресторана сети быстрого питания McDonald's вновь открылись в Киеве после начала полномасштабной войны с Россией. Доставка еды из заведений открылась в сервисе Glovo.

Сегодня, 20 сентября, доставка еды заработает на Левом берегу столицы. На доставку заработали следующие рестораны:

проспект Бажана, 3в (станция метро "Харьковская");

ул. Гришко, 7 (станция метро "Позняки");

проспект Гагарина, 2а (станция метро "Дарница").

С самого утра у McDonald's курьеры и покупатели занимали очереди. В октябре покупатели смогут воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

Первые заказы раздавали в ресторане на Дарницкой площади, причем через 15 минут курьеры закончились и сделать заказ на доставку было невозможно.

[ + – ] Услуга Макдрайв и экспресс-окна заработают с октября

Приблизительно через неделю заработают еще 7 ресторанов McDonalds в Киеве. После этого за 2 месяцев поэтапно откроют остальные заведения в Киеве и других городах на западе страны.

"Получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей, и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами. В других городах запуск заведений начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить рестораны", – сообщила пресс-служба компании.

Новое меню McDonald's — поднял ли фастфуд цены?

Цены на блюда в McDonald's выросли по сравнению с довоенным уровнем.

До войны гамбургер в McDonald's стоил 28 гривен, а сейчас — 49 гривен, чизбургер подорожал с 32 до 57 гривен. Маленькая картошка фри будет стоить 40 гривен вместо 26, а 4 кусочка чикен макнагетс – 57 гривен.

Биг Тейсти до войны стоил 112 грн, а сейчас — 169 грн. Дабл Чизбургер вырос в цене с 61 до 89 грн, а Биг Мак — с 69 до 101 гривну.

Большие напитки Coca-cola, Sprite и Fanta стоят 29 гривен за поллитра. Курьеры Glovo говорят, что из-за большого спроса приложение McDonald's может не показывать меню ресторана.

Как заказать еду McDonald's в Киеве?

Киевляне могут сжелать заказ через приложение службы доставки Glovo. На карте видно, что услуга доступна жителям Харьковского массива, Позняков, Осокорков и Дарницы. Частично сервис работает в жилмассивах Русановка, Березняки, Соцгород и Лиски.

[ + – ] Доставка из McDonald's не работает на правом берегу Киева

Доставка из McDonald's не работает на Правом берегу Киева.

Напомним, что ранее СМИ писали о начале открытия ресторанов McDonald's в Киеве 20 сентября. Руководитель отдела по связям с общественностью компании Алеся Муджири говрила об отсутствии конкретной даты по причинам безопасности и логистических вопросов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще в июне говорил, что украинская сторона вела диалог с штаб-квартирой McDonald's в США об открытии ресторанов в Украине.

McDonald's окончательно покинул рынок России в мае этого года, компания распродает свой бизнес в стране. До начала полномасштабной войны с Украиной в РФ работало 850 заведений McDonald's и 62 тысячи сотрудников.