У Києві відкрилися три ресторани McDonald's: нове меню та формат роботи

Кур'єри та покупці займали черги у McDonald's з ранку. Ціни на страви, порівняно з довоєнними, зросли — за гамбургер доведеться віддати 49 гривень, а за чизбургер — 57 гривень.

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Перші 3 ресторани мережі швидкого харчування McDonald's знову відкрилися у Києві після початку повномасштабної війни з Росією. Доставка їжі із закладів відкрилася у сервісі Glovo.

Сьогодні, 20 вересня, доставка їжі почне працювати на Лівому березі столиці. На доставку заробили ресторани:

проспект Бажана, 3в (станція метро "Харківська");

вул. Гришка, 7 (станція метро "Позняки");

проспект Гагаріна, 2а (станція метро "Дарниця").

З самого ранку у McDonald's кур'єри та покупці займали черги. У жовтні покупці зможуть скористатися послугою Макдрайв та експрес-вікнами.

Перші замовлення роздавали в ресторані на Дарницькому майдані, причому через 15 хвилин кур'єри закінчилися і зробити замовлення на доставку було неможливо.

[ + – ] Послуга Макдрайв та експрес-вікна запрацюють з жовтня

Приблизно за тиждень запрацюють ще 7 ресторанів McDonalds у Києві. Після цього за 2 місяці поетапно відкриють решту закладів у Києві та інших містах на заході країни.

"Отримати замовлення можна буде лише через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald's з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів, і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть змогу самостійно відвідати ресторани", — повідомила пресслужба компанії.

Нове меню McDonald's — чи підняв ціни фастфуд?

Ціни на страви у McDonald's зросли, якщо порівняти з довоєнним рівнем.

До війни гамбургер у McDonald's коштував 28 гривень, а зараз — 49 гривень, чизбургер подорожчав із 32 до 57 гривень. Маленька картопля фрі коштуватиме 40 гривень замість 26, а 4 шматочки чікен макнагетс — 57 гривень.

Біг Тейсті до війни коштував 112 грн, а зараз — 169 грн. Дабл Чизбургер зріс у ціні з 61 до 89 грн, а Біг Мак — з 69 до 101 гривні.

Великі напої Coca-cola, Sprite та Fanta коштують 29 гривень за півлітра. Кур'єри Glovo кажуть, що через великий попит програма McDonald's може не показувати меню ресторану.

Як замовити їжу McDonald's у Києві?

Кияни можуть захотіти замовлення через додаток служби доставки Glovo. На карті видно, що послуга доступна мешканцям Харківського масиву, Позняків, Осокорків та Дарниці. Частково сервіс працює у житлових масивах Русанівка, Березняки, Соцмістечко та Лиски.

[ + – ] Доставка з McDonald's не працює на правому березі Києва

Доставка з McDonald's не працює на Правому березі Києва.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали про початок відкриття ресторанів McDonald's у Києві 20 вересня. Керівниця відділу зв'язків із громадськістю компанії Алеся Муджирі говорила про відсутність конкретної дати з причин безпеки та логістичних питань.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще у червні говорив, що українська сторона вела діалог зі штаб-квартирою McDonald's у США про відкриття ресторанів в Україні.

McDonald's остаточно залишив ринок Росії у травні цього року, компанія розпродає свій бізнес у країні. До початку повномасштабної війни з Україною в РФ працювало 850 закладів McDonald's та 62 тисячі співробітників.