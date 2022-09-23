Синоптики рассказали, что ждать от погоды на ближайшие выходные

По прогнозам Укргидрометцентра 24 и 25 сентября украинцам следует приготовиться к дождям и заморозком на поверхности грунта.

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Этими выходными, 24 и 25 сентября, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра.

В субботу, 24 сентября, столбики термометров ночью опустятся до +3 градусов Цельсия, а днем покажут +11…+16 градусов. Осадки ожидаются в южных, восточных и северных областях Украины. Солнечно будет во Львовской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В Закарпатской области синоптики прогнозируют переменную облачность.

В столице ртутный столбик ночью покажет +5…+7 градусов Цельсия, а днем поднимется до +12…+14 градусов. Ожидается дождь.

[ + – ] Синоптичская карта Украины на субботу, 24 сентября

В воскресенье, 25 сентября, практически на всей территории Украины установится переменная облачность. Только в Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +10 градусов Цельсия. А днем зафиксируются на отметке в +11 …+19 градусов Цельсия.

В Киеве в воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью температура упадет до +5…+7 градусов Цельсия. Днем термометры покажут +14…+16 градусов.

[ + – ] Такой будет погода в Украине в воскресенье, 25 сентября

Кроме того синоптики спрогнозировали заморозки на поверхности почвы. Температура опустится до 0 градусов Цельсия. Преимущественно это касается западных, северных и центральных регионов Украины.

Напомним, днями Карпаты накрыл мощный снегопад. Спасатели сообщили о схождении лавины. Горный спасатель Василий Фицак в своем Facebook предупредил, что в высокогорье Черногоры зафиксировано ухудшение походных условий. Снежный покров местами увеличился до 80 сантиметров, а специалисты сообщают о схождении оползней на северо-восточных склонах.

Кроме того, в Карпатах на горе Поп Иван пошел первый снег. Это случилось в воскресенье, 18 сентября.