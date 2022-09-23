Синоптики розповіли, що чекати від погоди на найближчі вихідні
За прогнозами Укргідрометцентру 24 та 25 вересня українцям слід приготуватися до дощів та заморозків на поверхні ґрунту.
Цими вихідними, 24 та 25 вересня, у більшості регіонів України очікуються дощі та похолодання. Такий прогноз надали синоптики Українського гідрометцентру.
У суботу, 24 вересня, стовпчики термометрів вночі опустяться до +3 градусів Цельсія, а вдень покажуть +11…+16 градусів. Опади очікуються у південних, східних та північних областях України. Сонячно буде у Львівській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На Закарпатті синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У столиці ртутний стовпчик уночі покаже +5...+7 градусів Цельсія, а вдень підніметься до +12...+14 градусів. Очікується дощ.
У неділю, 25 вересня, практично на всій території України встановиться мінлива хмарність. Лише у Полтавській, Сумській та Харківській областях очікуються дощі. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3 до +10 градусів за Цельсієм. А вдень зафіксуються на позначці +11... +19 градусів Цельсія.
У Києві в неділю очікується мінлива хмарність. Вночі температура впаде до +5…+7 градусів за Цельсієм. Вдень термометри покажуть +14…+16 градусів.
Крім того, синоптики спрогнозували заморозки на поверхні ґрунту. Температура опуститься до 0 градусів за Цельсієм. Переважно це стосується західних, північних та центральних регіонів України.
Нагадаємо, днями Карпати накрив потужний снігопад. Рятувальники повідомили про сходження лавини. Гірський рятувальник Василь Фіцак у своєму Facebook попередив, що у високогір'ї Чорногори зафіксовано погіршення похідних умов. Сніговий покрив подекуди збільшився до 80 сантиметрів, а фахівці повідомляють про сходження зсувів на північно-східних схилах.
Крім того, у Карпатах на горі Піп Іван пішов перший сніг. Це сталося у неділю, 18 вересня.