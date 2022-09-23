Синоптики розповіли, що чекати від погоди на найближчі вихідні

За прогнозами Укргідрометцентру 24 та 25 вересня українцям слід приготуватися до дощів та заморозків на поверхні ґрунту.

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Цими вихідними, 24 та 25 вересня, у більшості регіонів України очікуються дощі та похолодання. Такий прогноз надали синоптики Українського гідрометцентру.

У суботу, 24 вересня, стовпчики термометрів вночі опустяться до +3 градусів Цельсія, а вдень покажуть +11…+16 градусів. Опади очікуються у південних, східних та північних областях України. Сонячно буде у Львівській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На Закарпатті синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У столиці ртутний стовпчик уночі покаже +5...+7 градусів Цельсія, а вдень підніметься до +12...+14 градусів. Очікується дощ.

[ + – ] Синоптична карта України на суботу, 24 вересня

У неділю, 25 вересня, практично на всій території України встановиться мінлива хмарність. Лише у Полтавській, Сумській та Харківській областях очікуються дощі. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3 до +10 градусів за Цельсієм. А вдень зафіксуються на позначці +11... +19 градусів Цельсія.

У Києві в неділю очікується мінлива хмарність. Вночі температура впаде до +5…+7 градусів за Цельсієм. Вдень термометри покажуть +14…+16 градусів.

[ + – ] Такою буде погода в Україні в неділю, 25 вересня

Крім того, синоптики спрогнозували заморозки на поверхні ґрунту. Температура опуститься до 0 градусів за Цельсієм. Переважно це стосується західних, північних та центральних регіонів України.

Нагадаємо, днями Карпати накрив потужний снігопад. Рятувальники повідомили про сходження лавини. Гірський рятувальник Василь Фіцак у своєму Facebook попередив, що у високогір'ї Чорногори зафіксовано погіршення похідних умов. Сніговий покрив подекуди збільшився до 80 сантиметрів, а фахівці повідомляють про сходження зсувів на північно-східних схилах.

Крім того, у Карпатах на горі Піп Іван пішов перший сніг. Це сталося у неділю, 18 вересня.