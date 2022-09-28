Заковали в наручники: соцсети пишут об избиении студентов на КПП "Шегини" (видео)

По данным СМИ, учащиеся иностранных ВУЗов устроили протест на погранпереходе, один участников якобы оказался в карете скорой помощи. Telegram-каналы распространили видно, как люди в военной форме с автоматами уводят парня в комнату.

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Учащиеся иностранных ВУЗов устроили 28 сентября акцию протеста на погранпереходе "Шегини" в Яворовском районе Львовской области, некоторых из них задержали. Об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов.

"Студентов на Шегинях начали незаконно задерживать. Видео нам послал участник мирного перехода. Скорее всего, пограничники получили "указание сверху", — отметил канал Student Out.

На кадрах видно, как двое людей в военной форме с автоматами уводят парня, одетого в черную куртку. За ними следует полицейский, который рекомендует снимающему видео выключить телефон.

"Что вы делаете?" — кричит задержанный и его товарищи.

Позже появилась информация о том, что участник акции по имени Тимофей находится в автомобиле скорой помощи.

"Парень в шоковом состоянии, на руках — следы наручников. Было составлено заявление в полицию", — заявили авторы.

"Били под колено и в живот"

СМИ пишут, что это не первый подобный случай. Один из студентов иностранного ВУЗа рассказывал, что на КПП Шегини его якобы избили люди, которые отказались предоставить удостоверения.

"Начали меня под колено бить, в живот бить, по шее, вытащили меня на улицу и на глазах людей мне подбили ноги, я не мог идти, меня тащили по тротуару. Я требовал от этих работников предъявить служебные удостоверения в развернутом виде. Мне сказали, что во время написания заявления начальница даст контактные данные, имена, фамилии людей, которые совершили это правонарушение", — сказал студент на видео.

Парень добавил, что отправится с родителями во Львов писать заявление и просить записи с камер наблюдения.

Госпогранслужба, Нацполиция и другие силовые структуры на момент публикации новости не комментировали произошедшее на КПП "Шегини". Фокус попросил ведомства прояснить ситуацию.

Напомним, что в Украине с 14 сентября запретили выезжать за границу студентам иностранных ВУЗов. С июля по август пограничники поймали почти 600 человек с фальшивыми документами о якобы обучении.

До этого в соцсетях высказывали неудовлетворение из-за негласного запрета на выезд студентов из Украины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призывал украинских мужчин оставаться в стране. Те, кот не желает воевать, может помогать украинской армии, а не платить налоги за рубежом.