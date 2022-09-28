Закували у наручники: соцмережі пишуть про побиття студентів на КПП "Шегині" (відео)

За даними ЗМІ, студенти іноземних ЗВО влаштували протест на прикордонному переході, один учасників нібито опинився в кареті швидкої допомоги. Telegram-канали поширили відео, як люди у військовій формі з автоматами відводять хлопця до кімнати.

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Студенти іноземних ЗВО влаштували 28 вересня акцію протесту на прикордонному переході "Шегині" в Яворівському районі Львівської області, деяких із них затримали. Про це повідомила низка українських Telegram-каналів.

"Студентів на Шегині почали незаконно затримувати. Відео нам надіслав учасник мирного переходу. Швидше за все, прикордонники отримали "вказівку згори", — зазначив канал Student Out.

На кадрах видно, як двоє людей у військовій формі з автоматами відводять хлопця, одягненого у чорну куртку. За ними слідує поліцейський, який рекомендує вимкнути телефон тому, хто знімає відео.

"Що ви робите?" — кричить затриманий та його товариші.

Пізніше з'явилася інформація, що учасник акції на ім'я Тимофій перебуває в автомобілі швидкої допомоги.

"Хлопець у шоковому стані, на руках — сліди наручників. Було складено заяву в поліцію", — заявили автори.

"Били під коліно і в живіт"

ЗМІ пишуть, що це не перший подібний випадок. Один із студентів іноземного ЗВО розповідав, що на КПП Шегині його нібито побили люди, які відмовилися надати посвідчення.

"Почали мене під коліно бити, в живіт бити, по шиї, витягли мене на вулицю і на очах людей мені підбили ноги, я не міг йти, мене тягли тротуаром. Я вимагав від цих працівників пред'явити службові посвідчення в розгорнутому вигляді. Мені сказали, що під час написання заяви начальниця надасть контактні дані, імена, прізвища людей, які вчинили це правопорушення", — сказав студент на відео.

Хлопець додав, що вирушить із батьками до Львова писати заяву та просити записи з камер спостереження.

Держприкордонслужба, Нацполіція та інші силові структури на момент публікації новини не коментували те, що сталося на КПП "Шегині". Фокус попросив відомства прояснити ситуацію.

Нагадаємо, що в Україні з 14 вересня заборонили виїжджати за кордон студентам іноземних ЗВО. З липня по серпень прикордонники піймали майже 600 осіб із фальшивими документами про нібито навчання.

До цього в соцмережах висловлювали незадоволення через негласну заборону на виїзд студентів з України.

Секретар РНБО України Олексій Данілов закликав українських чоловіків залишатися в країні. Ті, хто не бажає воювати, може допомагати українській армії, а не сплачувати податки за кордоном.