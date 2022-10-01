Россия пытается передать Запорожскую АЭС в собственность "Росатома", — Энергоатом

Оккупанты, вероятно, похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова, чтобы заставить принять условия РФ и полностью захватить атомный объект.

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Россия пытается передать захваченную Запорожскую атомною электростанцию в собственность российской энергетической компании "Росатом". Об этом рассказал глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин, передает издание The Guardian.

По его словам, оккупанты пытаются заставить весь персонал станции подписать контракты на работу в "Росатоме".

Котин также предположил, что похищение гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова связанно с тем, что его также пытаются заставить принять условия РФ, чтобы Россия полностью захватить крупнейший в Европе атомный объект, где работает 7000 человек.

"Мы ожидаем, что его пытаются заставить принять этот шаг россиян, чтобы захватить Запорожскую АЭС Росатомом", — сказал он.

Напомним, 1 октября Петр Котин сообщил, что российские военные похитили Игоря Мурашова. Автомобиль мужчины силой остановили, а его увезли с завязанными глазами в неизвестном направлении.

27 сентября в Генштабе рассказали, что сотрудники ЗАЭС не желают сотрудничать с оккупантами и пытаются выехать из оккупированного Энергодара. По информации командования, ситуация на атомном объекте остается напряженной.

11 сентября атомную станцию отключили от энергосети и решили перевести в холодное состояние. Это произошло из-за регулярных обстрелов ВС РФ. В результате чего все линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины оказались поврежденным.