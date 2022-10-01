Росія намагається передати Запорізьку АЕС у власність "Росатома", — Енергоатом

Окупанти, ймовірно, викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова, щоб змусити прийняти умови РФ та повністю захопити атомний об'єкт.

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Росія намагається передати захоплену Запорізьку атомну електростанцію у власність російської енергетичної компанії "Росатом". Про це розповів голова української компанії "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє видання The Guardian.

За його словами, окупанти намагаються змусити весь персонал станції підписати контракти на роботу в "Росатомі".

Котін також припустив, що викрадення гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова пов'язане з тим, що його також намагаються змусити прийняти умови РФ, щоб Росія повністю захопити найбільший у Європі атомний об'єкт, де працює 7 000 осіб.

"Ми очікуємо, що його намагаються змусити зробити цей крок росіян, щоб захопити Запорізьку АЕС Росатомом", — сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня Петро Котін повідомив, що російські військові викрали Ігоря Мурашова. Автомобіль чоловіка силоміць зупинили, а його відвезли із зав'язаними очима у невідомому напрямку.

27 вересня у Генштабі розповіли, що співробітники ЗАЕС не хочуть співпрацювати з окупантами та намагаються виїхати з окупованого Енергодару. За інформацією командування, ситуація на атомному об'єкті залишається напруженою.

11 вересня атомну станцію відключили від енергомережі та вирішили перевести в холодний стан. Це сталося через регулярні обстріли ЗС РФ. Внаслідок чого всі лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України виявилися пошкодженими.