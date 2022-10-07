В Украине выпустят 20 тысяч браслетов из металла, сделанного на "Азовстали" (фото)

Браслеты под названием "Азовсталь. Символ несокрушимости" выполнены из последней довоенной партии металла. Из стали мариупольского завода в 2012 году сделали новый саркофаг на Чернобыльской АЭС.

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Украинская платформа United24 выпустит дополнительно 20 тысяч браслетов со вставками из металла, сделанного на мариупольском заводе "Азовсталь". Об этом написал в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Браслеты под названием "Азовсталь. Символ несокрушимости" представили 6 октября, их выполнили из последней довоенной партии металла "Азовстали". Первые 10 тысяч браслетов распродали за несколько часов, поэтому решили выпустить еще одну партию.

Изделие весит 5 грамм — это черный шнурок с металлической вставкой, на которой выгравирован герб Украины. Создатели придумали специальную черно-белую упаковку с надписью "Це Азовсталь".

[ + – ] Сталь произведена на прокатном стане 3600 комбината "Азовсталь"

Сталь произведена на прокатном стане 3600 комбината "Азовсталь", говорится в описании браслета.

Из этой же стали в 1981 году изготовили шахту для запуска космического корабля, а в 2012 году — новый саркофаг на Чернобыльской АЭС.

"В 2022 году листопрокатный цех, в котором много лет работал стан 3600, стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя", — напомнили производители.

Вся прибыль по продаже украшений направят на проект "Армия дронов", цена браслета — 1500 гривен. Предзаказ доступен по ссылке.

"Ювелирный дом SOVA изготовит браслеты в течение месяца, "Новая почта" доставит браслет бесплатно", — заключил глава Минцифры.

Напомним, что пленных защитников "Азовстали" обменяли на пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Домой вернулись и военнопленные командиры полка "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламар и командир 36-й бригады морпехов Сергей "Волына" Волынский.

Условия обмена пленными предполагают, что командиры не вернутся в Украину до конца войны. Их разместили в Турции, там они будут под протекцией турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

По словам главы штаба полка спецназначения Нацгвардии "Азов" Богдана Кротевича, российская военная разведка хотела завербовать пленных защитников "Азовстали", чтобы они вместе с российскими захватчиками "уничтожали Запад".