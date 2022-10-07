В Україні випустять 20 тисяч браслетів із металу, зробленого на "Азовсталі" (фото)

Браслети під назвою "Азовсталь. Символ незламності" зроблені з останньої довоєнної партії металу. Зі сталі маріупольського заводу в 2012 році зробили новий саркофаг на Чорнобильській АЕС.

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Українська платформа United24 випустить додатково 20 тисяч браслетів із вставками з металу, зробленого на маріупольському заводі "Азовсталь". Про це написав у Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Браслети під назвою "Азовсталь. Символ незламності" представили 6 жовтня, їх зробили з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі". Перші 10 тисяч браслетів розпродали за кілька годин, тож вирішили випустити ще одну партію.

Виріб важить 5 грамів — це чорний шнурок із металевою вставкою, на якій вигравірувано герб України. Творці вигадали спеціальну чорно-білу упаковку з написом "Це Азовсталь".

[ + – ] Сталь вироблена на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь"

Сталь виготовлена на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь", йдеться в описі браслета.

З цієї ж сталі в 1981 році виготовили шахту для запуску космічного корабля, а в 2012 році — новий саркофаг на Чорнобильській АЕС.

"У 2022 році листопрокатний цех, в якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники та захисниці Маріуполя", — нагадали виробники.

Весь прибуток із продажу прикрас спрямують на проєкт "Армія дронів", ціна браслета — 1 500 гривень. Замовлення доступне за посиланням.

"Ювелірний будинок SOVA виготовить браслети протягом місяця, "Нова пошта" доставить браслет безкоштовно", — сказав глава Мінцифри.

Нагадаємо, що полонених захисників "Азовсталі" обміняли на проросійського нардепа Віктора Медведчука. Додому повернулися і військовополонені командири полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар і командир 36-ї бригади морпіхів Сергій "Волина" Волинський.

Умови обміну полоненими припускають, що командири не повернуться в Україну до кінця війни. Їх розмістили у Туреччині, там вони будуть під протекцією турецького лідера Реджепа Ердогана.

За словами голови штабу полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" Богдана Кротевича, російська військова розвідка хотіла завербувати полонених захисників "Азовсталі", щоб вони разом із російськими загарбниками "знищували Захід".