В Киеве и области могут отключить электроснабжение из-за "прилетов" ракет, — "Укрэнерго"

Специалисты просят украинцев экономить энергию, чтобы избежать перебоев и ускорить ремонтные работы.

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В Киевской области возможны аварийные отключения электроэнергии в результате удара российских войск по критической инфраструктуре. Пресс-служба национальной компании "Укрэнерго" сообщила о последствиях в Facebook.

15 октября в результате попадания ракет ВС РФ сильно поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Специалисты "Укрэнерго" ведут ремонтные работы и пытаются устранить неполадки в системе, но надежность энергоснабжения Киева и всего региона оказалась под угрозой.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений, следите за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения)", — отметила пресс-служба.

"Укрэнерго" также попросила жителей региона экономно потреблять электричество, особенно в самый напряженный период с 17:00 до 23:00, когда большинство людей находятся дома. Чтобы снизить нагрузку на сети, представители компании рекомендуют не использовать "прожорливые" электроприборы, выключить лишние лампочки и осветительные приборы, пользоваться стиральными машинками ночью.

"Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", — подчеркнуло "Укрэнерго".

10 октября ДТЭК предупредила об отключении света в Киеве и области из-за обстрелов РФ. Поставщик сделал приоритет критическим объектам, но обычные потребители на некоторое время остались без электроэнергии.

Позже в Киеве ввели почасовые отключения электроэнергии по районам. ДТЭК пообещала, что киевляне останутся без света не дольше, чем на четыре часа.

В связи с обстрелами ВС РФ, Украина остановила поставки электроэнергии в страны Евросоюза. Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, именно этого россияне и добивались, атакуя электростанции и подстанции.