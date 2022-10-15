У Києві й області можуть відключити електропостачання через "прильоти" ракет, — "Укренерго"

Фахівці просять українців економити енергію, щоб уникнути перебоїв і прискорити ремонтні роботи.

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На Київщині можливі аварійні відключення електроенергії внаслідок удару російських військ по критичній інфраструктурі. Пресслужба національної компанії "Укренерго" повідомила про наслідки у Facebook.

15 жовтня внаслідок влучення ракет ЗС РФ сильно пошкоджений один із об'єктів енергетичної інфраструктури. Фахівці "Укренерго" ведуть ремонтні роботи й намагаються усунути неполадки в системі, але надійність енергопостачання Києва та всього регіону опинилася під загрозою.

"Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливе застосування графіків аварійних відключень, стежте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу)", — зазначила пресслужба.

"Укренерго" також попросила мешканців регіону економно споживати електрику, особливо в найнапруженіший період чз 17:00 до 23:00, коли більшість людей перебувають удома. Щоб знизити навантаження на мережі, представники компанії рекомендують не використовувати "ненажерливі" електроприлади, вимкнути зайві лампочки й освітлювальні прилади, користуватися пральними машинками вночі.

"Такі заходи дають нашим фахівцям можливості швидше стабілізувати ситуацію та провести необхідні відновлювальні роботи", — наголосило "Укренерго".

10 жовтня ДПЕК попередила про відключення світла в Києві й області через обстріл РФ. Постачальник зробив пріоритет критичним об'єктам, але звичайні споживачі на якийсь час залишилися без електроенергії.

Пізніше в Києві запровадили погодинні відключення електроенергії в районах. ДТЕК пообіцяла, що кияни залишаться без світла не довше, ніж на чотири години.

У зв'язку з обстрілами ЗС РФ Україна зупинила постачання електроенергії в країни Євросоюзу. Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, саме цього росіяни й домагалися, атакуючи електростанції та підстанції.