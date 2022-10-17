"Перестаньте убивать нас": под посольством Ирана в Киеве устроили митинг (фото, видео)

Участники митинга разбросали камни напротив дипломатического учреждения с дома, который был разрушен иранским беспилотником 17 октября. Среди камней украинцы зажгли свечи в память о погибших.

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Под зданием посольства Ирана в Киеве собрались украинцы, которые провели акцию протеста после обстрелов Россией украинской столицы с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает корреспондент издания "Суспільне".

Участники митинга разбросали камни напротив дипломатического учреждения с дома, который был разрушен иранским беспилотником 17 октября. Среди камней украинцы зажгли свечи в память о погибших, а также приносили запачканные в красной краске вещи.

Кроме того, митингующие развернули плакаты, на которых на английском языке было написано "Перестаньте убивать нас", "остановите терроризм", "Иран спонсирует терроризм".

Как рассказали журналисты, активисты пытались донести иранскому правительству, что предоставление Москве оружия является недружественным шагом и нарушает нейтралитет Ирана в войне РФ против Украины.

Также на акцию протеста пришла украинка с иранским паспортом. Она рассказала, что это документ ее сына. Женщина объяснила, что этим хочет продемонстрировать — иранские дроны атакуют и граждан страны.

Напомним, 17 октября Украина официально обвинила Иран в совместной с РФ военной агрессии. Украинские дипломаты пригрозили иранскому руководству "самой строгой ответственностью", если Москва продолжит получать оружие.

Утром РФ атаковала столицу с помощью 28 иранских дронов-камикадзе, однако долетели лишь пять из них. Один Shahed-136 ударил по жилому дому, в результате чего погибли четверо людей, среди них — беременная девушка.

Последние шесть лет девушка работала сомелье в одном из столичных магазинов. Она была на шестом месяце беременности. Ее нашли в объятиях мужа под завалами.