"Припиніть вбивати нас": під посольством Ірану в Києві влаштували мітинг (фото, відео)

Учасники мітингу розкидали каміння навпроти дипломатичної установи з будинку, зруйнованого іранським безпілотником 17 жовтня. Серед каменів українці запалили свічки на згадку про загиблих.

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Під будинком посольства Ірану у Києві зібралися українці, які провели акцію протесту після обстрілів Росією української столиці за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляє кореспондент видання "Суспільне".

Учасники мітингу розкидали каміння навпроти дипломатичної установи з будинку, зруйнованого іранським безпілотником 17 жовтня. Серед каменів українці запалили свічки на згадку про загиблих, а також приносили забруднені у червоній фарбі речі.

Крім того, мітингувальники розгорнули плакати, на яких англійською мовою було написано "Припиніть вбивати нас", "зупиніть тероризм", "Іран спонсорує тероризм".

Як розповіли журналісти, активісти намагалися донести іранському уряду, що надання Москві зброї є недружнім кроком та порушує нейтралітет Ірану у війні РФ проти України.

Також на акцію протесту прийшла українка із іранським паспортом. Вона розповіла, що це є документ її сина. Жінка пояснила, що цим хоче продемонструвати, що іранські дрони атакують і громадян країни.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна офіційно звинуватила Іран у спільній з РФ військовій агресії. Українські дипломати пригрозили іранському керівництву "найсуворішою відповідальністю", якщо Москва продовжить отримувати зброю.

Вранці РФ атакувала столицю за допомогою 28 іранських дронів-камікадзе, проте долетіли лише п'ять із них. Один Shahed-136 ударив по житловому будинку, внаслідок чого загинули четверо людей, серед них вагітна дівчина.

Останні шість років дівчина працювала сомельє в одному із столичних магазинів. Вона була на шостому місяці вагітності. Її знайшли в обіймах чоловіка під завалами.