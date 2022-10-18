Мокрый снег и похолодание до -1: украинцев предупредили об ухудшении погоды (фото)

Местами температура воздуха только за один день снизится на 4-10 градусов. Фокус в одном материале рассказывает, когда ожидать похолодание и в каких областях Украины пройдет мокрый снег.

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В Украине из-за ухудшения погодных условий в некоторых регионах ожидается похолодание до -1 градуса, которое будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега. Местами температура воздуха только за один день снизится на 10 градусов. Фокус в одном материале рассказывает, когда ожидать похолодание и в каких областях Украины пройдет мокрый снег.

Погода в Украине — прогноз от Укргидрометеоцентра

В среду, 19 октября, синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погодных условий. В некоторых регионах температура воздуха ночью будет составлять от -1 и до +4 градусов, а на большей части страны — до +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов.

Вместе с этим, как предупреждают синоптики Укргидрометеоцентра, 19 октября ожидаются дожди с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, а в Карпатах пройдет мокрый снег. Похожие погодные условия прогнозируются на четверг, 20 октября. По словам синоптиков, ночью температура воздуха в среднем по Украине составит от -1 до +8 градусов, а днем столбики должны подняться до +4…+10 градусов. Вместе с этим, как предупреждают в Укргидрометеоцентре, в Карпатах температура воздуха будет на уровне нуля.

Погода в Украине — прогноз от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, на смену бабьему лету в Украину зайдет серьезное похолодание. В среду, 19 октября, температура воздуха днем по стране в среднем составит от +15 до +22 градусов, а уже в четверг столбики термометров резко снизятся на 4-10 градусов тепла.

"20 октября в Карпатах и даже на крайнем севере Украины возможен мокрый снег! И это после завтрашних +15…+22 градусов! В среду в Киеве прибавится облаков, станет меньше тепла, в течение 19-20 октября пройдут периодически небольшие дожди. И после прохождения фронта, в тыловой части, в холодном воздухе нового антициклона, температура воздуха в столице снизится до +5…+7 градусов", — продолжила Наталья Диденко в своем прогнозе погоды.

[ + – ] В Украину зайдет похолодание с мокрым снегом

Отметим, что еще в конце сентября украинские Карпаты накрыл сильный снегопад. В горном массиве из-за ухудшения погодных условий начали сходить лавины, а снежный покров на высокогорье Черногоры увеличился до 80 сантиметров.

Также сообщалось, что зима 2022-2023 в Украине будет относительно теплой с маленьким количеством осадков в виде снега.