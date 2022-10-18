Мокрий сніг і похолодання до -1: українців попередили про погіршення погоди (фото)

Подекуди температура повітря лише за один день знизиться на 4-10 градусів. Фокус в одному матеріалі розповідає, коли чекати на похолодання та в яких областях України пройде мокрий сніг.

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В Україні через погіршення погодних умов у деяких регіонах очікується похолодання до -1 градуса, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу. Подекуди температура повітря лише за один день знизиться на 10 градусів. Фокус в одному матеріалі розповідає, коли чекатиме на похолодання та в яких областях України пройде мокрий сніг.

Погода в Україні — прогноз від Укргідрометеоцентру

У середу, 19 жовтня, синоптики прогнозують серйозне погіршення погодних умов. У деяких регіонах температура повітря вночі становитиме від -1 до +4 градусів, а на більшій частині країни — до +9 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +15…+20 градусів.

Водночас, як попереджають синоптики Укргідрометеоцентру, 19 жовтня очікуються дощі з поривами вітру до 15-20 метрів за секунду, а у Карпатах пройде мокрий сніг. Подібні погодні умови прогнозують на четвер, 20 жовтня. За словами синоптиків, уночі температура повітря в середньому по Україні становитиме від -1 до +8 градусів, а вдень стовпчики мають піднятися до +4…+10 градусів. Водночас, як попереджають в Укргідрометеоцентрі, у Карпатах температура повітря буде на рівні нуля.

Погода в Україні — прогноз від Наталії Діденко

За словами синоптикині Наталії Діденко, на зміну бабиному літу в Україну прийде серйозне похолодання. У середу, 19 жовтня, температура повітря вдень у країні в середньому складе від +15 до +22 градусів, а вже в четвер стовпчики термометрів різко знизяться на 4-10 градусів тепла.

"20 жовтня в Карпатах і навіть на крайній півночі України можливий мокрий сніг! І це після завтрашніх +15…+22 градусів! У середу в Києві додасться хмар, поменшає тепла, протягом 19-20 жовтня пройдуть періодично невеликі дощі. І після проходження фронту, у тиловій частині, у холодному повітрі нового антициклону, температура повітря в столиці знизиться до +5…+7 градусів", — продовжила Наталія Діденко у своєму прогнозі погоди.

[ + – ] В Україну прийде похолодання з мокрим снігом

Зазначимо, що ще наприкінці вересня українські Карпати накрив сильний снігопад. У гірському масиві через погіршення погодних умов почали сходити лавини, а сніговий покрив на високогір'ї Чорногір збільшився до 80 сантиметрів.

Також повідомлялося, що зима 2022-2023 в Україні буде відносно теплою з невеликою кількістю опадів у вигляді снігу.