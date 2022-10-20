Задача для целого поколения: Шольц выступил за обсуждение "плана Маршалла" для Украины

Канцлер призвал тесной международной координации в вопросе военной поддержки Украины. Главы МИД стран Евросоюза уже согласовали новую учебную миссию для 15 тысяч украинских солдат.

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Германия выступает за обсуждение вопроса послевоенного восстановления Украины. Об этом сказал немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По его словам, это станет задачей целого поколения. Шольц напомнил, что 25 октября в Берлине устроят экспертную конференцию для обсуждения международного "плана Маршалла" для Украины.

Германия также подготовит до весны 2023 года украинскую военную бригаду численностью до 5 тысяч солдат.

"Украина будет успешно защищаться. И мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется… Мы подчеркиваем готовность участвовать в долгосрочном развитии украинских вооруженных сил бок о бок с партнерами", — отметил канцлер.

Министры иностранных дел стран Евросоюза еще 17 октября согласовали новую учебную миссию 15 тысяч украинских военных, пояснил он.

В Германии будет одно из двух главных мест подготовки для ВСУ. Шольц призвал к более тесной международной координации в вопросе военной поддержки Украины.

Напомним, что украинские власти за 10 лет хотят потратить $750 млрд на восстановление страны после войны с РФ. Из указанной суммы 30% должны предоставить частные инвесторы.

Президент Владимир Зеленский оценивал восстановление Украины на сумму от $600 до $800 млрд.

В Верховной Раде не видят смысла восстанавливать старые разрушенные "хрущевки" или другие дома советской постройки из-за отсутствия экономического смысла.