Завдання для цілого покоління: Шольц виступив за обговорення плану Маршалла для України

Канцлер закликав тісну міжнародну координацію у питанні військової підтримки України. Глави МЗС країн Євросоюзу вже погодили нову навчальну місію для 15 тисяч українських вояків.

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Німеччина виступає за обговорення питання післявоєнного відновлення України. Про це сказав німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі, пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

За його словами, це стане завданням цілого покоління. Шольц нагадав, що 25 жовтня у Берліні влаштують експертну конференцію для обговорення міжнародного "плану Маршалла" для України.

Німеччина також підготує до весни 2023 українську військову бригаду чисельністю до 5 тисяч солдатів.

"Україна успішно захищатиметься. І ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно... Ми наголошуємо на готовності брати участь у довгостроковому розвитку українських збройних сил пліч-о-пліч з партнерами", — зазначив канцлер.

Міністри закордонних справ країн ЄС ще 17 жовтня погодили нову навчальну місію 15 тисяч українських військових, пояснив він.

У Німеччині буде одне із двох головних місць підготовки для ЗСУ. Шольц закликав до тіснішої міжнародної координації у питанні військової підтримки України.

Нагадаємо, що українська влада за 10 років хоче витратити $750 млрд на відновлення країни після війни з РФ. Із зазначеної суми 30% мають надати приватні інвестори.

Президент Володимир Зеленський оцінював відновлення України на суму від $600 до $800 млрд.

У Верховній Раді не бачать сенсу відновлювати старі зруйновані "хрущовки" чи інші будинки радянської споруди через відсутність економічного сенсу.