Права человека не нарушает: юристы объяснили, можно ли оспорить в судах повестки из военкоматов

Вручение повесток в общественных местах – не предмет юридического спора, уверены судьи. Государство таким образом обязывает явиться в военкомат к указанной дате.

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Повестку от военкомата нельзя оспорить в суде, потому что это средство оповещения о необходимости выполнить воинскую обязанность. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение Кассационного админсуда в составе Верховного суда Украины.

Составление повестки — это не решение и не действие субъекта властных полномочий в понимании Кассационного админсуда. В таких делах нет публично-правового спора, говорят судьи.

Во вручении повесток нет нарушений прав, свобод или интересов человека субъектами властных полномочий. Поэтому дела об оспаривании действий военкомов в судах рассматривать не будут.

[ + – ] Военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования по требованию закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

"Повестка является лишь средством оповещения военнообязанного лица для прибытия на указанную дату в территориальный центр комплектования, она не имеет обязательное следствие заключения контракта для прохождения военной службы", — отметили юристы.

Военнообязанные должны явиться по вызову в территориальный центр комплектования по требованию закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а не по получению повестки. Защита независимости и территориальной целостности Украины — это конституционная обязанность ее граждан, указал суд.

Фокус ранее писал о продолжении всеобщей мобилизации в Украине для доукомплектования армии. Повестки стоит ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Вручение повесток в магазинах, торговых центрах и на блокпостах считается законным, так как украинское законодательство не регламентирует этот вопрос.

Украинские власти пока не рассматривают возможность снятия запрета для мужчин на выезд из страны. По данным советника Офиса президента (ОП) Алексей Арестовича, в Украине каждый день примерно тысяча человек приходит в военкоматы.

Западные СМИ предупреждали о необходимости в 2023 году увеличить численность ВСУ из-за объявления в России частичной мобилизации. В сентябре советник главы ОП Михаил Подоляк говорил об отсутствии необходимости дополнительной мобилизации, так как ВСУ воюют эффективно и готовы противостоять врагу.