Права людини не порушує: юристи пояснили, чи можна оскаржити в судах повістки з військкоматів

Вручення повісток у громадських місцях — не предмет юридичної суперечки, впевнені судді. Держава в такий спосіб зобов'язує з'явитися у військкомат до зазначеної дати.

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Повістки від військкомату не можна оскаржити в суді, тому що це засіб сповіщення про необхідність виконати військовий обов'язок. Про це пише "Судово-юридична газета" із посиланням на рішення Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду України.

Складання порядку денного — це не рішення та не дія суб'єкта владних повноважень у розумінні Касаційного адмінсуду. У таких справах немає публічно-правової суперечки, кажуть судді.

У врученні повісток немає порушень прав, свобод чи інтересів людини суб'єктами владних повноважень. Тому справи про оскарження дій військкомів у судах не розглядатимуть.

[ + – ] Військовозобов'язані повинні з'явитися до територіального центру комплектування на вимогу закону України "Про військовий обов'язок та військову службу"

"Повістки є лише засобом оповіщення військовозобов'язаної особи для прибуття на зазначену дату до територіального центру комплектування, вона не має обов'язкового наслідку укладення контракту для проходження військової служби", — зазначили юристи.

Військовозобов'язані повинні з'явитися на виклик до територіального центру комплектування на вимогу закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", а не на отримання повістки. Захист незалежності та територіальної цілісності України — це конституційний обов'язок її громадян, зазначив суд.

Фокус раніше писав про продовження загальної мобілізації в Україні для доукомплектування армії. Повістку варто чекати всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років.

Вручення повісток у магазинах, торгових центрах та на блокпостах вважається законним, оскільки українське законодавство не регламентує це питання.

Українська влада поки не розглядає можливість зняття заборони для чоловіків на виїзд із країни. За даними радника Офісу президента (ОП) Олексія Арестовича, в Україні щодня приблизно тисяча людей приходить до військкоматів.

Західні ЗМІ попереджали про необхідність у 2023 році збільшити чисельність ЗСУ через оголошення в Росії часткової мобілізації. У вересні радник голови ОП Михайло Подоляк говорив про відсутність необхідності додаткової мобілізації, оскільки ЗСУ воюють ефективно та готові протистояти ворогові.