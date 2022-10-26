Войска РФ убили 154 украинских спортсмена и тренера, – Минспорта Украины

Многие спортсмены погибли на фронте и в домах от попадания снарядов. По словам министра по делам молодежи и спорта Вадима Гутцайта, команды из России не стоит пускать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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В результате полшомасштабьной войны Украины с Россией погибли 154 украинских спортсмена и тренера. Такие данные привел в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт по итогам выступления на конференции министров спорта в Совете Европы.

"Война нанесла тяжелые потери. Мы отстроим разрушенные стадионы и спортивные дворцы, но никто не вернет 154 жизни наших спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя, в своих домах от вражеских снарядов", – сообщил чиновник.

Россия и ее союзники, по словам министра спорта, должны ответить за все совершенные преступления. Гутцайт во время выступления призвал ввести следующие меры против России и Беларуси:

отстранить национальные спортивные органы РФ и Беларуси от международных спортивных федераций;

избавить всех лиц, связанных со странами-агрессорами, от влияния на международные спортивные федерации, отстранить их от правлений и организационных комитетов;

запретить участие представителей РФ и Беларуси в международных соревнованиях в любом статусе;

запретить трансляцию всех спортивных соревнований в этих странах.

"Эти шаги нужно предпринять не завтра, а сегодня. Следующий 2023 год будет отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Страны-агрессоры делают все, чтобы участвовать в них. Мы не можем этого допустить", — заключил он.

Напомним, что Международный олимпийский комитет советовал в августе спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен наоборот считает нужным допускать к соревнованиям спортсменов из стран-агрессоров.

По данным Минспорта Украины, украинские спортсмены готовы бойкотировать выступления спортсменов из России и Беларуси, если их продолжат допускать к соревнованиям.

Гутцайт ранее предупреждал о дисциплинарных последствиях для украинских спортсменов, которые не показали гражданскую позицию во время войны. В качестве примера он привел бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, который продолжает работать в петербургском клубе "Зенит".