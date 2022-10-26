Війська РФ вбили 154 українських спортсменів і тренера, – Мінспорту України

Багато спортсменів загинули на фронті та в будинках від попадання снарядів. За словами міністра у справах молоді та спорту Вадима Гутцайта, команди з Росії не варто пускати на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі.

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Внаслідок повномасштабної війни України з Росією загинули 154 українські спортсмени та тренери. Такі дані навів у Facebook міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт за підсумками виступу на конференції міністрів спорту у Раді Європи.

"Війна завдала тяжких втрат. Ми відбудуємо зруйновані стадіони та спортивні палаци, але ніхто не поверне 154 життя наших спортсменів та тренерів. Вони загинули на полі бою, у своїх будинках від ворожих снарядів", — повідомив чиновник.

Росія та її союзники, за словами міністра спорту, мають відповісти за всі скоєні злочини. Гутцайт під час виступу закликав запровадити такі заходи проти Росії та Білорусі:

усунути національні спортивні органи РФ та Білорусі від міжнародних спортивних федерацій;

позбавити всіх осіб, пов'язаних із країнами-агресорами, від впливу на міжнародні спортивні федерації, усунути їх від правлінь та організаційних комітетів;

заборонити участь представників РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі;

заборонити трансляцію всіх спортивних змагань у цих країнах.

"Ці кроки потрібно зробити не завтра, а сьогодні. Наступний 2023 рік буде відбірним до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Країни-агресори роблять все, щоб брати участь у них. Ми не можемо цього допустити", — сказав він.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет радив у серпні спортивним федераціям усунути російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.

Голова незалежної комісії Всесвітньої антидопінгової агенції Річард Макларен навпаки вважає за потрібне допускати до змагань спортсменів із країн-агресорів.

За даними Мінспорту України, українські спортсмени готові бойкотувати виступи спортсменів із Росії та Білорусі, якщо їх продовжать допускати до змагань.

Гутцайт раніше попереджав про дисциплінарні наслідки для українських спортсменів, які не показали громадянської позиції під час війни. Як приклад він навів колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука, який продовжує працювати у петербурзькому клубі "Зеніт".