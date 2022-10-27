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Украина Российско-украинская война Путин ввел "военное положение" в оккупированных областях Украины

"Цензура" в Запорожской области: военные РФ будут наказывать за подписку на украинские СМИ

россия военные, оккупация, Запорожская область, военные из РФ
Фото: Getty | "Военная цензура" разрешает оккупантам контролировать почтовые отправления

Захватчики начинают "выборочную и предупредительную" проверку мобильных телефонов. Подписанные на проукраинские ресурсы и Telegram-каналы могут оказаться за решеткой.

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Российские оккупанты ввели военную цензуру в Запорожской области после указа президента РФ Владимира Путина о военном положении на временно захваченных украинских территориях. Об этом написал в Telegram член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Захватчики с 27 октября начинают в регионе "выборочную и предупредительную" проверку мобильных телефонов — будут искать подписки на украинские СМИ. Если оккупанты найдут подписку, на первый раз они вынесут предупреждение, а при повторном обнаружении грозят штрафами.

"За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", – отметил ставленник Кремля.

Проверки телефонов в Бердянске

Проверять телефоны будут в Бердянске, сообщила оккупационная администрация города.

Захватчиков интересует наличие подписки на Telegram-каналы "Бердянск. Сейчас", "Бердянск в оккупации", "Вазелин" и прочие, говорится в сообщении.

"Если будет выявлено, что гражданин подписан на "пропагандистские ресурсы" это сразу вызывает подозрения. Каждый из этих ресурсов призывает граждан к шпионской и террористической деятельности против России", — отметили "власти".

По мнению оккупантов, проукраинские Telegram-каналы якобы запугивают и дискредитируют российских учителей, врачей, работников культуры и коммунальных служб. В них постоянно "звучат призывы к расправе над теми, кто хочет "мирной и спокойной жизни в РФ".

Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Fullscreen
Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях

Подписанных на украинские ресурсы сразу посчитают иностранными агентами. Так называемая "администрация" Бердянска указала на действие в России закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием и норм, предусматривающих уголовную ответственность за "антигосударственную деятельность и дискредитацию армии РФ".

Украинские власти на момент публикации новости не комментировали ввод "военной цензуры" в Запорожской области и начало проверки мобильных телефонов украинцев.

Закон Путина о "военном положении": что разрешает делать документ?

"Военная цензура" предусматривает контроль за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, контроль за телефонными переговорами и создание органов цензуры, прокомментировала первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры" Людмила Айвар.

Правоохранители, по ее словам, могут проверять мобильные телефоны если они подозревают конкретного человека в причастности к совершению противоправных действий по отношению к российским захватчикам.

Штрафовать за подписки на Telegram-каналы можно только после того, как в законе появится перечень запрещенных ресурсов.

Напомним, что Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 19 октября. В аннексированных регионах собираются создавать "территориальную оборону".

В МИД Украины заявили о ничтожности путинского указа, который не несет правовых последствий для Украины и ее граждан.

Фокус уже пояснял, что значит "военное положение" в оккупированных районах Украины. Российские военные получили право отбирать имущество и выселять жителей захваченных областей.