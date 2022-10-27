"Цензура" в Запорожской области: военные РФ будут наказывать за подписку на украинские СМИ

Захватчики начинают "выборочную и предупредительную" проверку мобильных телефонов. Подписанные на проукраинские ресурсы и Telegram-каналы могут оказаться за решеткой.

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Российские оккупанты ввели военную цензуру в Запорожской области после указа президента РФ Владимира Путина о военном положении на временно захваченных украинских территориях. Об этом написал в Telegram член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Захватчики с 27 октября начинают в регионе "выборочную и предупредительную" проверку мобильных телефонов — будут искать подписки на украинские СМИ. Если оккупанты найдут подписку, на первый раз они вынесут предупреждение, а при повторном обнаружении грозят штрафами.

"За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", – отметил ставленник Кремля.

Проверки телефонов в Бердянске

Проверять телефоны будут в Бердянске, сообщила оккупационная администрация города.

Захватчиков интересует наличие подписки на Telegram-каналы "Бердянск. Сейчас", "Бердянск в оккупации", "Вазелин" и прочие, говорится в сообщении.

"Если будет выявлено, что гражданин подписан на "пропагандистские ресурсы" это сразу вызывает подозрения. Каждый из этих ресурсов призывает граждан к шпионской и террористической деятельности против России", — отметили "власти".

По мнению оккупантов, проукраинские Telegram-каналы якобы запугивают и дискредитируют российских учителей, врачей, работников культуры и коммунальных служб. В них постоянно "звучат призывы к расправе над теми, кто хочет "мирной и спокойной жизни в РФ".

[ + – ] Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях

Подписанных на украинские ресурсы сразу посчитают иностранными агентами. Так называемая "администрация" Бердянска указала на действие в России закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием и норм, предусматривающих уголовную ответственность за "антигосударственную деятельность и дискредитацию армии РФ".

Украинские власти на момент публикации новости не комментировали ввод "военной цензуры" в Запорожской области и начало проверки мобильных телефонов украинцев.

Закон Путина о "военном положении": что разрешает делать документ?

"Военная цензура" предусматривает контроль за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, контроль за телефонными переговорами и создание органов цензуры, прокомментировала первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры" Людмила Айвар.

Правоохранители, по ее словам, могут проверять мобильные телефоны если они подозревают конкретного человека в причастности к совершению противоправных действий по отношению к российским захватчикам.

Штрафовать за подписки на Telegram-каналы можно только после того, как в законе появится перечень запрещенных ресурсов.

Напомним, что Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 19 октября. В аннексированных регионах собираются создавать "территориальную оборону".

В МИД Украины заявили о ничтожности путинского указа, который не несет правовых последствий для Украины и ее граждан.

Фокус уже пояснял, что значит "военное положение" в оккупированных районах Украины. Российские военные получили право отбирать имущество и выселять жителей захваченных областей.